Atacul asupra podului Kerci a fost legitim, spune secretarul general al NATO. „Este important ca Ucraina să se apere”
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, şi ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, au descris atacul Ucrainei asupra podului construit de ruşi către Peninsula Crimeea drept o manevră defensivă legitimă şi necesară, informează DPA, preluată de Agerpres.
„Consider că este important ca Ucraina să se apere”, a declarat Rutte, adăugând că acest lucru include şi atacarea nodurilor logistice.
Streeting a afirmat că atacul a fost „un alt exemplu al ingeniozităţii ucrainene şi al hotărârii absolute a Ucrainei de a se apăra împotriva agresiunii ruse”.
„Suntem alături de Ucraina în timp ce face acest lucru”, a adăugat el.
Cei doi au discutat în marja unei reuniuni a Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, desfăşurată la Bruxelles.
Armata ucraineană a atacat podul strategic din Crimeea, cunoscut şi sub numele de Podul Kerci, provocând prăbuşirea arcului principal al podului rutier şi a unui fragment din partea carosabilă.
Podul, cu o lungime de 19 kilometri, face legătura între Rusia continentală şi Peninsula Crimeea – anexată ilegal de Moscova de la Ucraina în 2014 – şi reprezintă o rută esenţială de aprovizionare pentru forţele ruse din sudul Ucrainei.
Ucraina consideră podul o construcţie ilegală, ridicată pe teritoriul său, şi a încercat în repetate rânduri să-l distrugă pentru a perturba aprovizionarea forţelor ruse.