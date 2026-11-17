Secretarul General al NATO, Mark Rutte, şi ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, au descris atacul Ucrainei asupra podului construit de ruşi către Peninsula Crimeea drept o manevră defensivă legitimă şi necesară, informează DPA, preluată de Agerpres.

„Consider că este important ca Ucraina să se apere”, a declarat Rutte, adăugând că acest lucru include şi atacarea nodurilor logistice.

Streeting a afirmat că atacul a fost „un alt exemplu al ingeniozităţii ucrainene şi al hotărârii absolute a Ucrainei de a se apăra împotriva agresiunii ruse”.

„Suntem alături de Ucraina în timp ce face acest lucru”, a adăugat el.

Cei doi au discutat în marja unei reuniuni a Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, desfăşurată la Bruxelles.

Armata ucraineană a atacat podul strategic din Crimeea, cunoscut şi sub numele de Podul Kerci, provocând prăbuşirea arcului principal al podului rutier şi a unui fragment din partea carosabilă.

Podul, cu o lungime de 19 kilometri, face legătura între Rusia continentală şi Peninsula Crimeea – anexată ilegal de Moscova de la Ucraina în 2014 – şi reprezintă o rută esenţială de aprovizionare pentru forţele ruse din sudul Ucrainei.

Ucraina consideră podul o construcţie ilegală, ridicată pe teritoriul său, şi a încercat în repetate rânduri să-l distrugă pentru a perturba aprovizionarea forţelor ruse.