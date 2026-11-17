Statul major al Armatei Ucrainei și președintele Volodimir Zelenski au confirmat lovitura pe care Ucraina a reușit-o în noaptea de luni spre marți asupra podului Kerci, adăugând că aceasta a fost pregătită timp de mai multe săptămâni.

„Timp de ani de zile, Rusia a construit mitul unei Crimee care va fi «rusă pentru totdeauna» în jurul acestui pod, iar acum chiar acea structură se află parțial în apă”, a transmis armata ucraineană pe X.

Aceasta a subliniat că arcul și o porțiune a firului rutier al podului s-au prăbușit, astfel că nu mai poate fi traversat de mașini. Firul feroviar este încă în picioare, dar acum cu un arc avariat. Afirmațiile sunt susținute de imaginile apărute online după lovitura ucraineană asupra podului Kerci.

A șaptea etapă a fost cea finală

Potrivit armatei ucrainene, totul a fost rezultatul unei operațiuni comune a unor diferite forțe ale Kievului, operațiune desfășurată pe parcursul mai multor săptămâni.

Astfel, forțele de Apărare au neutralizat treptat sistemele de apărare aeriană, mijloacele de război electronic și radarele, pentru a lansa o lovitură combinată finală cu arme dezvoltate în Ucraina.

Atacul din noaptea de luni spre marți a fost a șaptea etapă a operațiunii pe care au planificat-o și coordonat-o în comun Serviciul de Securitate și Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, a scris și Zelenski pe X.

„Luptătorii noștri au distrus sistematic sistemele de apărare aeriană, radarele, sistemele de război electronic și alte ținte desemnate pe drumul către obiectivul final. În acest scop au fost utilizate sistemele (de drone și rachete) Dovbush, Vendetta, Da Vinci, Sichen, MICH 2000, Ruta, Palianytsia, An-197, FP-1, FP-5 Flamingo și R-360 Neptune”, a adăugat el.

„Acum, în această etapă crucială, dronele Palianytsia, care au lovit porțiunea rutieră a podului, precum și rachetele Neptune, dronele Ruta și dronele FP-5, care au lovit porțiunea feroviară, au avut o performanță excepțională. Folosind sistemul Flamingo, luptătorii noștri au efectuat o lovitură de precizie — iar comunicațiile au funcționat perfect până în ultimele secunde”, a adăugat el.

Cum au contribuit „Păsările lui Magyar”

Cel mai cunoscut comandant ucrainean din forțele de drone, Robert Magyar, a spus că a fost „o operațiune comună a unităților de lovitură la distanță ale Marinei Ucrainene, Forțelor de Rachete și Artileriei, nou-înființatului Centrul 7 al Brigăzii 414 „Păsările lui Magyar”, Centrul 1 al Forțelor de Sisteme fără Pilot (USF) și Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU).”

Magyar a dezvăluit că piloții săi de drone „au desfășurat atacuri, au suprasolicitat sistemele de apărare aeriană și au asigurat sprijinul în domeniul comunicațiilor pentru atacul final asupra podului Crimeei”.

Crimean Bridge — down Overnight on 17 November, pilots from the 7th Deep Strike Center of “Magyar’s Birds” (@7Deep_Ops) worked alongside the @1usc_army and other elements of Ukraine’s Defense Forces in a combined operation. They carried out strikes, saturated air defenses, and provided communications support for the final strike on the Crimean Bridge. 414 Magyar’s Birds Eyes and Sting — the worms’ worst nightmare! — 414 Magyar’s Birds (@414magyarbirds) November 17, 2026

Tot mai puține căi terestre către Crimeea

Statul Major a subliniat că aceasta este mai mult decât o lovitură simbolică pentru ruși: „Podul era artera principală prin care se transportau combustibil, muniție, echipament și personal către peninsulă și mai departe, în sudul Ucrainei”.

Astfel, Rusia are tot mai puține rute terestre către peninsula pe care a anexat-o ilegal în 2014, în condițiile în care în această toamnă au mai fost distruse podurile Chonhar și Henichesk.

„Fiecare oră fără trafic pe pod înseamnă că grupările ruse din sud primesc mai puțin din ceea ce au nevoie pentru a continua lupta. Forțele de Apărare ale Ucrainei își exercită dreptul la autoapărare garantat de articolul 51 din Carta ONU. Acestea demolează sistematic potențialul militar și economic al inamicului și obligă Rusia să înceteze agresiunea armată împotriva Ucrainei”, a mai transmis Statul Major al forțelor Kievului.

Atacul de azi noapte a fost cel mai mare de până acum

Podul rutier și feroviar de 19 km dintre Crimeea de regiunea Krasnodar din Rusia a fost la un moment dat o rută cheie de aprovizionare pentru forțele ruse din Ucraina, notează Reuters.

În prezent, acesta este folosit în principal de cetățeni, întrucât armata se poate baza pe un coridor terestru care traversează teritoriul controlat de Rusia din sudul Ucrainei. Totuși acea rută este în raza de acțiune a dronelor ucrainene, care desfășoară de multă vreme o campanie de interdicție asupra logisticii inamice.

Podul a fost atacat de Ucraina de mai multe ori de când Putin a trimis forțele ruse în Ucraina în februarie 2022. În octombrie 2022, un camion-bombă a ucis patru persoane și a limitat capacitatea podului timp de câteva luni.

Atacul nocturn asupra Crimeei a făcut parte din ceea ce agențiile de știri de stat rusești au calificat drept cel mai mare atac ucrainean de noapte cu drone de la începutul războiului.

Ministerul Apărării din Rusia a afirmat că a doborât 1.441 de drone în 22 de regiuni, depășind recordul anterior de 1.336 stabilit luni.

Amploarea și frecvența atacuriloraeriene ucrainene au crescut pe măsură ce Rusia și-a intensificat propria campanie cu drone și rachete într-un război crunt de uzură, ambele părți vizând infrastructura energetică și alte obiective strategice.

Atacurile au continuat în ciuda negocierilor de pace mediate de SUA la Abu Dhabi săptămâna trecută — primele din ultimele nouă luni — și a întâlnirilor separate a emisarilor SUA cu Putin și Zelenski.