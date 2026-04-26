Atacul de la Cina Corespondenților: În același hotel un președinte american a fost împușcat și rănit grav în 1981

Incidentul armat de duminică dimineaţă la Cina Corespondenților la care participa Donald Trump, JD Vance și alți înalți oficiali americani a avut loc la Washington Hilton de pe Connecticut Avenue – acelaşi hotel în care Ronald Reagan a fost împuşcat şi rănit grav în 1981.

Acel incident armat a avut loc pe 30 martie 1981, când atacatorul, John Hinckley Jr., a tras asupra lui Reagan în timp ce acesta se întorcea la limuzina sa după un discurs ţinut în interiorul hotelului, notează News.ro.

Reagan a supravieţuit, dar a fost grav rănit de un glonţ care a ricoşat din lateralul limuzinei prezidenţiale şi l-a lovit în torace, rupându-i o coastă şi perforându-i unul dintre plămâni. A fost transportat de urgenţă la Spitalul Universitar George Washington din apropiere şi a fost externat în cele din urmă pe 11 aprilie.

Secretarul de presă al Casei Albe de atunci, James Brady, a fost rănit în acelaşi incident, la fel ca un agent al Serviciului Secret şi un ofiţer al Departamentului de Poliţie Metropolitană local.

Brady a suferit leziuni cerebrale în timpul incidentului şi a rămas invalid.. Leziunile sale l-au chinuit pentru tot restul vieţii şi au contribuit la moartea sa în 2014.

În anul următor, Hinckley a fost declarat nevinovat pe motiv de nebunie, dar a fost internat într-o secţie de maximă siguranţă a Spitalului St Elizabeth din Washington până la externarea sa în 2016.

O placă comemorativă marchează încă locul împuşcăturii pe faţada hotelului.

Președintele Donald Trump și prima doamnă Melania Trump au fost evacuați de urgență de la cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă de la hotelul Washingto Hilton de către agenții Serviciului Secret sâmbătă noapte, după ce un bărbat a deschis focul cu o pușcă asupra personalului de securitate. Suspectul a fost identificat ca fiind Cole Tomas Allen, un bărbat în vârstă de 31 de ani din California.