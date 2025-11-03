Cine este mecanicul „erou” care a protejat pasagerii de atacatorul cu cuțitul din trenul spre Londra / Ce se știe despre atacator

Un angajat al companiei feroviare London North Eastern Railway (LNER), care „a salvat viețile multor oameni” în timp ce proteja pasagerii unui tren în timpul atacului cu cuțitul care a avut loc sâmbătă, este în stare critică la spital. Intervenția sa a fost descrisă de poliție drept „eroică”, relatează BBC.

Un bărbat de 32 de ani este singurul suspect al atacului care a avut loc sâmbătă seara, într-un tren care circula pe ruta Doncaster – Londra King’s Cross și care s-a oprit în Huntingdon, Cambridgeshire, cu puțin înainte de ora 20:00 GMT (22.00, ora României).

Un cuțit a fost recuperat de la fața locului, iar polițiștii au declarat că nu suspectează un act de terorism.

Suspectul, care a fost arestat sub suspiciunea de tentativă de omor, nu fusese semnalat autorităților antiteroriste înainte de atac, a anunțat luni ministrul britanic al Transporturilor, Heidi Alexander.



„Vă pot spune că nu era cunoscut poliției antiteroriste, nu era cunoscut serviciilor de securitate”, a spus Alexander, adăugând că nu poate comenta dacă bărbatul ar fi avut probleme psihice. Un alt bărbat, în vârstă de 35 de ani, care fusese arestat la fața locului, a fost eliberat după ce s-a stabilit că nu a avut nicio legătură cu atacul.

Până marți, numărul polițiștilor în principalele gări din țară, inclusiv în Londra, Birmingham, Leeds, York și Manchester, va fi menținut ridicat.

Cine este mecanicul „erou”

11 persoane au fost transportate la spital, iar duminică seara poliția britanică pentru transporturi a confirmat că cinci dintre răniți au fost externați. Printre răniți, se numără și un membru al echipajului de tren, care rămâne internat în spital în stare critică, dar stabilă, a declarat Alexander.

Forțele de ordine au confirmat că angajatul LNER aflat în stare critică a încercat să oprească atacatorul.

„Vizionând imaginile CCTV de pe tren, acțiunile angajatului au fost pur și simplu eroice și, fără îndoială, au salvat viețile pasagerilor”, a declarat un purtător de cuvânt al BTP.

Mecanicul trenului a fost identificat ca fiind Andrew Johnson, fost ofițer-șef în Marina Regală. Când s-a dat alarma, Johnson a contactat centrul de control pentru a redirecționa trenul de pe linia rapidă pe linia lentă, care are peron la stația Huntingdon.

Poliția Transporturilor Britanice a declarat că ofițerii au intervenit în termen de opt minute de la primul apel de urgență.

Decizia rapidă a mecanicului este considerată motivul pentru care echipele de intervenție au putut urca atât de repede în tren. Rapiditatea sa a prevenit oprirea trenului în câmp deschis sau continuarea călătoriei până la următoarea stație, ceea ce ar fi întârziat intervenția cu 10–15 minute.