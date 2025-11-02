Scene de groază într-un tren din Marea Britanie. Atac armat cu soldat cu 10 oameni înjughiați. Premier: „Incident îngrozitor”

În total, 10 persoane, dintre care nouă cu răni care le pun viața în pericol, au fost duse la spital.după o serie de înjunghieri într-un tren lângă Cambridge, în estul Angliei, sâmbătă, iar doi bărbați au fost arestați în ceea ce prim-ministrul Keir Starmer a denunțat un „incident îngrozitor”, informează Reuters și Sky News.

Autoritățile au anunțat că poliția antiteroristă a fost implicată în anchetă, în timp ce se lucrează la stabilirea circumstanțelor complete și a motivației incidentului.

„Desfășurăm anchete urgente pentru a stabili ce s-a întâmplat și ar putea dura ceva timp până când vom fi în măsură să confirmăm ceva mai mult”, a declarat șeful poliției britanice de transport, Chris Casey.

„În această etapă incipientă, nu ar fi potrivit să speculăm asupra cauzelor incidentului”.Poliția din Cambridgeshire a declarat că a fost chemată la ora locală 19:39, după ce s-a raportat că mai multe persoane au fost înjunghiate în trenul care circula de la Doncaster, în nordul Angliei, la Londra King’s Cross.

Trenul s-a oprit la Huntingdon, iar în videoclipurile de pe rețelele de socializare se pot vedea ofițeri înarmați urcând în tren.„Ofițeri înarmați au intervenit și trenul a fost oprit la Huntingdon, unde doi bărbați au fost arestați”, a declarat poliția.

Un martor ocular a declarat pentru Sky News că unul dintre suspecți, care amenința cu un cuțit mare, a fost imobilizat cu un pistol cu electroșocuri de către polițiști.

Martorii au declarat pentru televiziunea din Anglia că atacul a început la aproximativ 10 minute după ce trenul a plecat din Peterborough, iar pasagerii au declanșat alarma de urgență.

Unii martori au mai spus că oameni care se călcau în picioare unii pe alții încercâd să fcugă, iar alții se ascundeau în toalete pentru a scăpa.

Serviciul de ambulanță din estul Angliei a declarat că a mobilizat o intervenție la scară largă la gara Huntingdon, care a inclus numeroase ambulanțe și echipe de îngrijire critică, inclusiv trei ambulanțe aeriene.

Starmer a postat pe X că incidentul este „extrem de îngrijorător”.

„Gândurile mele sunt alături de toți cei afectați și mulțumesc serviciilor de urgență pentru intervenția lor”, a spus premierul britanic.