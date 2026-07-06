Atacurile lui Trump la adresa NATO au efecte. Ce dezvăluie un sondaj intern al alianței militare, înaintea unui important summit de la Ankara

Mai puțin de jumătate dintre americani cred că NATO i-ar sprijini în cazul unui atac, potrivit unui sondaj intern al alianței, la care a avut acces Politico. Rezultatele sondajului făcut înaintea summitului NATO de la Ankara din 7-8 iulie vin în urma criticilor repetate lansate de președintele SUA Donald Trump la adresa alianței militare.

Doar 43% dintre adulții americani au răspuns afirmativ atunci când au fost întrebați dacă cred că NATO și-ar respecta angajamentul de a le ajuta țara în cazul unui atac – cel mai scăzut scor dintre cei 32 de aliați ai NATO, arată datele, comparativ cu o medie de 57% la nivelul întregii alianțe.

Sondajul sugerează o pierdere a încrederii publicului american în alianța militară, în ton cu mesajul trimis în ultimii ani de președintele SUA.

Aliații NATO au invocat articolul 5 o singură dată în istoria alianței, activând clauza din solidaritate cu SUA în urma atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001.

Atacurile lui Trump

Trump a atacat în repetate rânduri aliații din NATO care s-au arătat reticenți în a oferi sprijin pentru războiul SUA împotriva Iranului, amenințând cu represalii, calificând alianța drept un „tigru de hârtie” și susținând că țările europene nu ar veni în ajutor dacă ar fi solicitate.

De asemenea, a amenințat că va anexa Groenlanda – un teritoriu danez -, a pus sub semnul întrebării independența Canadei, a pus la îndoială angajamentul SUA față de articolul 5 și a ridiculizat contribuția aliaților la războiul SUA din Afganistan, afirmând că soldații acestora „au rămas puțin în spate” față de liniile frontului.

Săptămâna trecută, președintele SUA și-a intensificat din nou criticile la adresa alianței, înaintea summitului liderilor NATO de la Ankara, care va avea loc săptămâna aceasta.

„Este ridicol ca SUA să continue pe această cale unilaterală, atunci când relația nu este reciprocă”, a scris el vineri.

O scădere a încrederii în NATO

Datele sondajului consultate de Politico nu prezintă o comparație directă cu anii precedenți.

Totuși, media la nivelul întregii alianțe indică o scădere de aproximativ opt puncte procentuale față de 2025 a încrederii, potrivit unui diplomat NATO și unei persoane familiarizate cu subiectul, care au văzut rezultatele de anul trecut, citate de Politico.

Această scădere a fost determinată de o scădere mai accentuată în SUA, au spus cele două surse.

Sondajul mai arată că majoritatea respondenților din întreaga alianță susțin în continuare NATO, 62% dintre cei chestionați afirmând că apartenența la alianță reduce probabilitatea unui atac, iar 65% susținând că ar vota pentru ca țara lor să rămână membră.

Sprijinul general pentru legătura transatlantică rămâne, de asemenea, ridicat, 72% dintre respondenți considerând-o importantă, a arătat sondajul.

O ușoară creștere a atitudinilor favorabile Moscovei

Pe lângă schimbarea opiniei publicului american cu privire la NATO, sondajul a relevat și o atitudine mai favorabilă față de Rusia și China în rândul respondenților din țările membre ale alianței.

Sondajul a arătat, spre exemplu, că 17% dintre cetățenii din țările NATO au acum o părere favorabilă despre Rusia, comparativ cu 12% anul trecut.

Sprijinul pentru Moscova a fost cel mai ridicat în Muntenegru, Bulgaria, Macedonia de Nord, Turcia și Grecia.

Summitul de la Ankara

Liderii NATO se vor reuni marți și miercuri la Ankara pentru un summit, pe fondul presiunilor exercitate de Trump asupra Europei de a-și majora cheltuielile pentru apărare și după luni de tensiuni transatlantice.

Criticile frecvente ale lui Trump, alături de anunțurile privind retragerea trupelor din Europa și revizuirea prezenței militare americane pe continent, au alimentat incertitudinea în cadrul alianței.

Administrația Trump a insistat ca Europa să-și sporească investițiile în apărare și să-și asume responsabilitatea principală pentru apărarea continentului.

Oficialii se așteaptă ca liderii să se concentreze asupra progreselor înregistrate în atingerea obiectivelor privind cheltuielile de apărare, asupra stimulării producției industriale din domeniul apărării și asupra modului de punere în aplicare a „transferului sarcinii” de la SUA către Europa.

Liderii europeni vor încerca să-i demonstreze lui Trump că își respectă angajamentul asumat la summitul de la Haga de anul trecut, de a aloca 5% din produsul intern brut pentru apărare și măsuri legate de apărare până în 2035.

„În 2025, aliații europeni și Canada și-au majorat investițiile în cerințele esențiale de apărare cu peste 139 de miliarde de dolari”, spune un proiect de declarație a summitului, potrivit ciornei consultate de Reuters.

„Construim viitorul: o Europă mai puternică într-un NATO mai puternic – o Alianță modernizată. Aliații europeni și Canada, în colaborare cu Statele Unite, își asumă o responsabilitate mai mare pentru apărarea Alianței”, declară comunicatul pregătit.