Atacurile recente asupra navelor din Marea Neagră provoacă îngrijorări sectorului turismului din Bulgaria

Atacurile recente asupra navelor din Marea Neagră, lângă Bulgaria, au sporit temerile în rândul reprezentanților din sectorul turismului, care sunt îngrijorați că informațiile privind aceste incidente ar putea submina reputația țării drept o destinație sigură și ar putea încetini ritmul rezervărilor pentru viitorul sezon de vară, au afirmat hotelierii Silvia Kyoseva și Alexander Alexandrov la postul de televiziune Nova TV, informează Novinite.

Alexandrov a explicat că acoperirea mediatică pe piețele majore pentru turismul bulgar, inclusiv Germania, Marea Britanie, Polonia și Cehia, a creat impresii false despre cum s-au desfășurat atacurile, transmite Agerpres.

„Din păcate, ei nu au reușit să distingă între zona economică exclusivă și apele teritoriale ale Bulgariei. Într-adevăr, impresia transmisă este că patru nave s-au scufundat în apele Bulgariei. Să fiu sincer, cei mai mulți oameni nu fac diferența între cele două concepte și, fără îndoială, asta ne afectează imaginea”, a afirmat Alexandrov.

Acesta a indicat că până acum nu s-a modificat ritmul rezervărilor pentru viitorul sezon de vară dar a spus că e prea curând să evalueze dacă incidentele afectează tendințele pe piața turismului.

„Este crucial să vedem dacă aceste atacuri vor continua în viitor”, a declarat Alexandrov.

Kyoseva a spus că industria turismului se confruntă cu o perioadă dificilă și se ajustează la schimbarea circumstanțelor.

Principala perioadă pentru rezervări timpurii începe în decembrie și ianuarie, rămânând timp pentru ca situația să se stabilizeze, a apreciat Kyoseva.

Bulgaria a solicitat NATO să desfășoare avioane de vânătoare, sisteme antirachete și echipamente antidrone pentru a-și consolida apărarea împotriva valului de atacuri asupra navelor comerciale din Marea Neagră, a anunțat vineri ministrul Apărării bulgar, Dimitar Stoianov. Solicitarea bulgară vine după o serie de atacuri cu drone împotriva a șapte nave comerciale în largul coastelor României și Bulgariei, începând cu 5 octombrie.