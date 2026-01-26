Om de afaceri turc condamnat după ce a ucis un polițist de la Rutieră, în 2015, căutat de Poliție. El a fost lăsat în permisie și nu s-a mai întors în penitenciar / Anunțul autorităților

Ataș Abdullah ispășea la penitenciarul din Rahova 22 de ani de închisoare, după ce a accidentat mortal în 2015 un poliţist de la Brigada Rutieră. Bărbatul este căutat luni de Poliție, după ce a avut câteva zile de permisie de a ieși din penitenciar, dar nu s-a mai întors.

Ataș Abdullah a beneficiat de permisie în perioada 23-26 ianuarie 2026. Cum bărbatul nu a revenit la închisoare, Penitenciarul Rahova a alertat poliția.

„La data de 26.01.2025 DGPMB a fost sesizată de către Penitenciarul Rahova despre faptul că un cetățean de naționalitatea turcă (Atas Abdullah) care este încarcerat pentru săvârșirea infracțiunii de omor a beneficiat de permisie în perioada 23-26.01.2026 și nu a mai revenit în penitenciar”, a transmis Poliția Capitalei, într-un comunicat.

Bărbatul în cauză a fost căutat la domiciliu, în orașul Voluntari, fără a fi găsit.

„Au fost demarate verificări, pentru localizarea bărbatului”, a precizat Poliția Capitalei.

Abdullah este în penitenciar din 2015 și în trecut i-au mai fost date și alte permisii. Nu au fost incidente, până în prezent, la celelalte permisii, au declarat surse judiciare pentru HotNews.

Cine este Ataș Abdullah

În august 2015, Ataș Abdullah a lovit cu mașina un polițist de la Brigada Rutieră, Gheorghe Ionescu, în vârstă de 44 de ani, în timpul unui control în trafic. Polițistul a fost târât pe capota mașinii sute de metri și a decedat în spital, după trei săptămâni în care a fost în comă.

Turcul a fost trimis în judecată pentru omor calificat, conducere sub influența alcoolului și părăsirea locului accidentului. În 2017 a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel București la 22 de ani și 10 luni de închisoare pentru uciderea polițistului.

Abdullah a fost proprietar și administrator al unei afaceri cu corpuri de iluminat în București și Ilfov, cu magazine locale și contracte de furnizare pentru hoteluri, clinici și alte firme, potrivit Digi24.