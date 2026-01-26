De ce fusese lăsat în permisie cetățeanul turc condamnat pentru omor, care a evadat. Explicațiile Penitenciarului Rahova

Atas Abdullah a îndeplinit toate condițiile pentru a primi aprobarea de a părăsi Penitenciarul Rahova timp de patru zile, spun reprezentanții închisorii pentru HotNews. Cetățeanul turc condamnat la 22 de ani și zece luni de închisoare după ce în 2015 a ucis un polițist de la Rutieră a primit în ultimii ani 24 de permisii și 72 de recompense, având o „conduită foarte bună”, susțin reprezentanții închisorii.

Atas Abdullah este dat în urmărire națională, după ce a evadat de la Penitenciarul Rahova. El a beneficiat de permisie în perioada 23-26 ianuarie 2026, însă nu a mai revenit la închisoare, Penitenciarul Rahova a alertat Poliția. Bărbatul a fost căutat la domiciliu, în orașul Voluntari, fără a fi găsit.

Cetățeanul turc ispășea la Penitenciarul Rahova 22 de ani și 10 luni de închisoare pentru omor, după ce în 2015 a ucis cu mașina un poliţist de la Brigada Rutieră care a încercat să îl oprească pentru control.

HotNews a contactat reprezentanții Penitenciarului Rahova pentru a afla care au fost condițiile în care i s-au acordat permisii bărbatului, având în vedere fapta pentru care a fost condamnat.

„Era un deținut cu o conduită foarte bună”

Rugată să explice politica prin care se acordă permisii deținutului, Georgiana Ivănescu, purtătoare de cuvânt a Penitenciarului Rahova, a explicat că ele se acordă „în funcție de comportamentul deținutului”.

„Și în funcție de creditele pe care le are. (Atas Abdullah) era un deținut cu o conduită foarte bună, a fost și la Teatrul Nottara, a fost la piese, a avut nenumărate ieșiri în comunitate, a avut și anterior permisiuni de ieșire din penitenciar”, a declarat pentru HotNews Georgiana Ivănescu, purtătoarea de cuvânt a Penitenciarului Rahova.

În perioada de după condamnarea definitivă, cetățeanul turc a avut, până acum, 24 de permisii și 72 de recompense, a mai spus purtătoarea de cuvânt a penitenciarului.

„Recompensele pot să fie, conform legislației, mai multe: de la suplimentare drept la pachet și vizite sau la convorbiri online, și ele se dau etapizat”, a mai spus Ivănescu.

Întrebată dacă aceste permsii se acordă tuturor deținuților, indiferent de faptele pe care le-au făcut, purtătoarea de cuvânt a penitenciarului a spus că regimul de „executare s-a schimbat”, iar penitenciarul abordează metoda de „reintegrare în societate”.

„A mai avut si anterior permisii, era și regim semi-deschis. Regimul de executare s-a schimbat, a avut o conduită bună, noi pe de-o parte suntem și pe zona de reintegrare în societate, nu putem să zicem că chiar dacă a avut o faptă mai gravă nu poate să nu beneficieze niciodată de această recompensă. Pe de-o parte, la un moment dat, tot ar fi fost pus în libertate”, a mai spus Ivănescu.

Acesta a explicat că deținutul trebuie să îndeplinească anumite criterii, cum ar fi „regimul de executare, numărul de credite pe care îl are, să aibă conduita bună, să participe și la activități lucrative în interiorul penitenciarului”.

Creditele se acordă pentru activitățile lucrative, pentru activitățile socio-educative – adică participarea la cursuri, a mai explicat reprezentantă peniteniciarului.

Unde a spus Atas Abdullah că merge la ultima permisie

Cu toate astea, deținutul trebuie să anunțe penitenciarul unde merge atunci când este în permisie.

„Trebuie să declare adresa la care se deplasează, sa-și pună și viză de la poliție din acea localitate”, a explicat Ivănescu.

Ultima dată, Ataș Abdullah a spus că merge „la o rudă”.

„Căutăm la toate adresele pe care le cunoaștem, la toți apropiații”, a mai spus aceasta.

Ce spune ministrul Justiției

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a explicat, la Digi24, că politica penală a statului român are și „componenta restaurativă”, care dă posibilitatea reeducării unei persoane „chiar în ipoteza săvârșirii unor infracțiuni foarte grave”.

El a spus că există angajați specializați în penitenciarele din țară care evaluează deținuții „în privința comportamentului” și stabilesc dacă un deținut și-a modificat atitudinea „față de valorile sociale” și dacă poate face tranziția „către forme mai relaxate de privare de libertate”.

„Acest lucru se întâmplă etapizat. Acest om executase 10 ani din pedeapsă. S-a apreciat în timp, în cei 10 ani de zile, prin evaluarea sa sistematică. Evaluarea se face de către specialiști, studiindu-i comportamentul, atitudinea, participarea la alte activități din penitenciar (…)

Prin trecerea timpului și prin comportamentul bun până la acest moment, pe care l-a avut, s-a decis trecerea sa în regim semi-deschis. A fost recompensat de 72 de ori în sistemul penitenciar, a avut 24 de permisii de ieșire din penitenciar, fără a se fi întâmplat până în momentul de față nimic”, a declarat Radu Marinescu.

El a mai spus că vor exista „verificări foarte amănunțite” la nivelul Penitenciarului Prahova și că vor fi luate „cele mai ferme măsuri” dacă vor fi identificate probleme.

Cine este Atas Abdullah

În august 2015, Atas Abdullah a lovit cu mașina un polițist de la Brigada Rutieră, Gheorghe Ionescu, în vârstă de 44 de ani, în timpul unui control în trafic. Polițistul a fost târât pe capota mașinii sute de metri și a decedat în spital, după trei săptămâni în care a fost în comă.

Cetățeanul turc a fost trimis în judecată pentru omor calificat, conducere sub influența alcoolului și părăsirea locului accidentului. În 2017 a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel București la 22 de ani și 10 luni de închisoare pentru uciderea polițistului.

Abdullah a fost proprietar și administrator al unei afaceri cu corpuri de iluminat în București și Ilfov, cu magazine locale și contracte de furnizare pentru hoteluri, clinici și alte firme, potrivit Digi24.