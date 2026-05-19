Atentat în San Diego SUA: mai mulți morți

Un atac asupra unui centru islamic din San Diego s-a soldat cu moartea mai multor persoane.

Reprezentanții poliției au declarat că trei bărbați adulți au fost uciși, printre care și un agent de pază. Poliția a precizat că posibili atentatori s-au sinucis: doi suspecți adolescenți, despre care se crede că aveau 17 și 19 ani, au fost găsiți ulterior morți, posibil în urma unor împușcături auto-provocate, potrivit postului public de televiziune american PBS.

Anchetatorii au declarat că tratează incidentul ca pe o crimă motivată de ură până la proba contrarie.

Cu 1,4 milioane de locuitori, San Diego este al doilea mare oraș din California, ca populație după Los Angeles și înaintea lui San Francisco. Situat la granița de sud a SUA cu Mexicul, este socotit unul dintre cele mai bune orașe de locuit din America de Nord.

Centrul islamic unde a avut loc atentatul era situat la aproximativ 15 km nord de centrul orașului San Diego. Locul găzduiește și o școală.

Copiii au fost salvați

La o conferință de presă din această după-amiază, șeful poliției din San Diego a mulțumit forțelor de ordine pentru eforturile depuse, în special în ceea ce privește copiii.

„Nu pot exprima recunoștința, disponibilitatea de a se expune pericolului, și vă spun ce m-a impresionat: să văd copiii ieșind în fugă, pur și simplu recunoscători că sunt în viață”, a spus Scott Wahl, șeful poliției din San Diego, California.

Imamul Taha Hassane a spus: „Nu am mai trăit niciodată o tragedie ca aceasta. Este extrem de revoltător să se atace un lăcaș de cult. Centrul nostru islamic este un lăcaș de cult. Oamenii vin la Centrul Islamic să se roage, să sărbătorească, să învețe; nu doar musulmani, ci oameni din toate categoriile sociale”.

Împușcăturile de astăzi vin într-un moment de îngrijorare sporită în rândul mai multor instituții religioase. În martie, un bărbat a atacat o sinagogă din afara orașului Detroit cu un camion, înainte de a muri într-o confruntare cu agenții de pază.