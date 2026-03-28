Atentat terorist dejucat la Paris, în fața Bank of America. Autorul, imobilizat chiar înainte să declanșeze explozia

Un atentat cu încărcătură explozivă a fost dejucat sâmbătă dimineață la Paris în fața filialei Bank of America în urma intervenţiei poliţiştilor, care au arestat un bărbat care se pregătea să declanşeze dispozitivul, transmite AFP, citată de Agerpres.

Faptele s-au produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, jurul orei locale 03:25, (04:25, ora României) pe Rue de la Boétie, în vestul părții centrale a Parisului.

Polițiștii care patrulau în zonă au reținut un bărbat care depusese o încărcătură explozivă artizanală în fața imobilului.

Încărcătura era formată dintr-un bidon de 5 litri plin cu lichid, probabil o hidrocarbură, un sistem de aprindere, o petardă de aproximativ 650 de grame de pudră explozivă, potrivit primelor elemente ale anchetei.

Ansamblul încărcăturii a fost preluat de geniști și în prezent este analizat la prefectura poliției din Paris.

Parchetul național antiterorist (PNAT) s-a sesizat după această tentativă de atentat.

Ancheta a fost deschisă în special pentru „tentativă de degradare prin incendiu sau mijloc periculos în legătură cu o întreprindere teroristă și asociere teroristă de răufăcători”, a adăugat PNAT.

Într-un mesaj postat pe X, ministrul francez de interne Laurent Nunez a ținut să remarce „mai mult ca niciodată vigilența la nivel înalt”, felicitând polițiștii pentru intervenția și „mobilizarea lor în contextul internațional actual”.

După declanșarea războiului din Orientul Mijlociu, ministrul de interne francez și-a multiplicat apelurile la vigilență extremă adresate forțelor de ordine, în special pentru a proteja opozanții iranieni, lăcașurile de cult evreiești și interesele americane din Franța, toate acestea fiind identificate ca ținte potențiale ale actelor teroriste.