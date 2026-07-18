E cod galben de viituri pe râul Buzău, în patru judeţe

Hidrologii au emis, sâmbătă, o atenţionare cod galben de inundaţii, valabilă în următoarele ore pe un segment al râului Buzău, de pe raza a patru judeţe.

Conform Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), până la ora 00:00, se vor semnala viituri, creşteri de debite şi de niveluri, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenţie, pe râul Buzău – bazin amonte Acumularea Siriu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Acumularea Siriu – amonte S.H. Baniţa (judeţele: Braşov, Buzău, Covasna şi Prahova).

Atenţionarea a fost transmisă către: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Administraţia Naţională „Apele Române”, Ministerul Afacerilor Interne, mass-media, Hidroelectrica S.A., Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa şi Sistemele de Gospodărire a Apelor Braşov, Buzău, Covasna şi Prahova.