Atenționare cod roșu de ploi torențiale în cele mai populare stațiuni de pe litoral. A fost emis RO-Alert

Stațiunile Costinești, Vama Veche și orașul Mangalia intră de la ora 19.32 sub o atenționare nowcasting cod roșu de averse torențiale și frecvente descări electrice, potrivit ANM.

Un mesaj Ro-Alert de cod roșu de precipitații a fost emis în localitățile 23 August, Limanu (comună unde se află staționile 2 Mai și Vama Veche, Pecineaga, Costinești și Mangalia, anunță ISU Constanța.

„Averse torențiale care vor acumula peste 25…30 l/mp, frecvente descărcări electrice. În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de apă de 40…50 l/mp”, anunță meteorologii.

Avertizarea este valabilă până la ora 20:15.