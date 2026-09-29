„Ați fost cumpărată?” Cum a răspuns Andrea Chiș fostului ministru PSD al Justiției, Radu Marinescu / Ce pensie are

„O hotărâre judecătorească întârziată creează sentimentul că nu s-a făcut dreptate” și e nevoie de alt timp de rezolvare a dosarelor, a admis Andrea Chiș în Parlament, unde a fost audiată pentru guvernul Siegfried Mureșan. Au urmat momente în care tensiunea s-a simțit în replicile din sală.

„Nu banii m-au făcut să fiu judecator, nu banii m-au determinat să ies la pensie”, a răspuns Andrea Chiș la întrebările parlamentarilor care au cerut lămuriri despre pensia pe care o încasează.

Palamentarii au insistat și pe condițiile primite ca magistrat în timpul exercitării funcției de membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Cele mai multe întrebări au venit de la Radu Marinescu (PSD), fostul ministru al Justiției.

Chiș: „Interzicerea prin lege a blocării dosarelor”

Andrea Chiș a anunțat care sunt principalele priorități ale Ministerului Justiției, în cazul în care va ajunge să-l conducă. Ea a deschis lista cu o propunere care să schimbe mecanismul ce tocmai a fost instituit în justiție: normarea activității judecătorilor.

Fosta magistrată a anunțat că își dorește „interzicerea prin lege a blocării dosarelor”, apreciind că mecanismul de normare restricționează accesul cetățenilor la justiție.

Andrea Chiș a precizat că programul de guvernare „este adresat, în primul rând justițiabilului și societății”

Pe ce crede fosta judecătoare că merită insistat în reforma Justiției

Alte priorități au fost:

Un audit extern care să verifice dacă repartizarea aleatorie a dosarelor este respectată în instanțele din România.

Propuneri legislative care să reglementeze vulnerabilități ale sistemului, precum schimbarea componenței completurilor de judecată.

Stabilirea comisiilor pentru promovarea magistraților sau asigurarea transparenței actului de justiție, reformarea Inspecției Judiciare.

„Stă în puterea dumneavoastră dacă le adoptați sau nu”, le-a transmis parlamentarilor din comisii.

Ea a insistat pe necesitatea soluționării într-un termen rezonabil a dosarelor subliniind că „o hotărâre judecătorească întârziată creează sentimentul că nu s-a făcut dreptate”.

Despre Inteligența Artificială

Digitalizarea instanțelor, introducerea inteligenței artificiale ca instrument care să ușureze munca de redactare a magistraților, sunt alte două priorități anunțate de candidata la portofoliul Justiției.

În legătură cu deficitul de personal din justiție, semnalat în ultimul an de CSM, Andrea Chiș a precizat că este nevoie de o analiză așezată, în raport cu instrumentele care ar trebui să eficientizeze activitatea din instanțe- digitalizarea și inteligența artificială.

„Asistăm la o cerere acută din partea sistemului, de majorare a numărului de judecători, de procurori, de personal auxiliar. Trebuie să vedem care sunt nevoile reale ale sistemului la nivel de personal”, a precizat Chiș.

Pensia Andreei Chiș: 40.000 de lei

Senatoarea Cosmina Cerva, de la grupul Pace, a deschis tirul întrebărilor pentru Andrea Chiș cu cea legată de cuantumul pensiei.

„Ați ieșit la pensie cu o pensie de 37.000 de lei, care este cuantumul în prezent? Susțineți o tăiere a pensiilor speciale?”, a întrebat Cerva.

Andrea Chiș a precizat că în prezent încasează o pensie de 40.000 de lei și a subliniat că nu ea și-a stabilit cuantumul.

„Colegii știu și știți și dumneavoastră din spațiul public, că eu am susținut că pensia nu trebuie să depășească salariul, pentru că din 2018, dacă urmărim ședințele Consiliului, am avertizat. În 2018 n-au început încă pensionările, deși din 2005 avem acea dispoziție în Legea Statutului. Am avertizat, dacă vă uitați la ședințele Consiliului, asupra faptului că va urma un val de pensionări”, a declarat Chiș, subliniind că doar CCR poate decide o eventuală reducere a pensiilor aflate în plată.

Observațiile lui Radu Marinescu

Fostul ministru al justiției, Radu Marinescu (PSD), a insistat pe tema pensionării Andreei Chiș și a întrebat-o de ce a ales să se pensioneze la 52 de ani și nu s-a întors la instanță pentru a da un exemplu personal că luptă împotriva deficitului de personal din justiție.

Marinescu i-a reproșat Andreei Chiș că a ales să se pensioneze imediat după încheierea mandatului la CSM pentru a încasa o pensie și mai mare dar și că a încasat îndemnizație de detașare, pe care acum le contestă.

„Apreciați ca ați fost cumpărată?”

„În 2019 ați încasat 137.000 de lei indemnizații de detașare, apreciați ca ați fost cumpărată?”, a întrebat Marinescu.

Andrea Chiș a răspuns că ea nu a beneficiat de îndemnizație de detașare în exercitarea funcției de judecător și, în opinia sa, situația ei nu poate fi comparată cu a altor magistrați care încasează îndemnizație de detașare deși locuiesc în localitățile unde își desfășoară activitatea.

„Eu nu am fost detașată în CSM, eu am fost membru ales. E o mare diferență între un judecător detașat la o direcție de legislație și el își schimbă domiciliul la părinți și ia diurnă din acest motiv și situația unui membru CSM. În ceea ce mă privește, 8 luni eu nu am luat diurnă de detașare și nu am cerut plată retroactivă, apropo de aliniere cu valorile”, a precizat Chiș.

Legat de ieșirea la pensie la 52 de ani, imediat după încheierea mandatului la CSM, ea nu a oferit un răspuns.

Condiționată de timpul limitat, impus de președintele de ședință, Andrea Chiș a răspuns doar la o parte din întrebări. „Îmi este foarte greu să aleg”, a motivat ea.

„Niciodată, nu banii m-au făcut să fiu judecător, nu banii m-au determinat să ies la pensie”, a ținut Andrea Chiș să spună.