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Actualitate

„Ați fost cumpărată?” Cum a răspuns Andrea Chiș fostului ministru PSD al Justiției, Radu Marinescu / Ce pensie are

Simona Voicu
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„O hotărâre judecătorească întârziată creează sentimentul că nu s-a făcut dreptate” și e nevoie de alt timp de rezolvare a dosarelor, a admis Andrea Chiș în Parlament, unde a fost audiată pentru guvernul Siegfried Mureșan. Au urmat momente în care tensiunea s-a simțit în replicile din sală.

  • Care este pensia pe care o are Andrea Chiș.
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