Atletul care a făcut istorie și a alergat sub 2 ore maratonul. L-a ajutat această pereche de încălțări

Sabastian Sawe, primul om din istorie care a alergat un maraton în mai puțin de două ore. Credit foto: Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia

Atletul kenyan Sabastian Sawe (29 de ani) a devenit primul om care a alergat un maraton în mai puțin de două ore, duminică, la Londra, cu timpul de 1 h 59 min 30 sec, relatează agențiile internaționale de presă.

Kenyanul a pulverizat vechiul record mondial pe distanța clasică de 42,195 km, stabilit de compatriotul său Kelvin Kiptum la Maratonul din Chicago în 2023, cu câteva luni înaintea decesului său într-un accident rutier.

Astfel, cu timpul incredibil de 1:59:30, Sawe a depășit cu 65 de secunde recordul anterior deținut de regretatul Kiptum (2:00:35).

Etiopianul Yomif Kejelcha, care duminică a trecut al doilea linia de sosire din fața Palatului Buckingham, a înregistrat și el un timp sub două ore, 1:59:41, la debutul său la Maratonul de la Londra. Podiumul a fost completat de ugandezul Jacob Kiplimo (2:00:28)

Neobositul Sabastian Sawe a fost din start încrezător în cursa sa, relatează TNT Sports. Întrebat de BBC dacă a crezut că poate alerga un maraton sub două ore, Sawe a răspuns:

„Da. Am început cursa bine. Pe măsură ce mă apropiam de final, mă simțeam puternic. Și rivalul meu a fost foarte competitiv. Cred că el m-a ajutat mult”.

„În final, când am ajuns la linia de sosire, am văzut timpul și am fost extrem de entuziasmat. Sunt foarte fericit pentru ziua de azi. A fost foarte important pentru mine să vin la Londra pentru a doua oară și de aceea m-am pregătit bine. Ce am făcut timp de patru luni ca pregătire s-a concretizat astăzi într-un rezultat bun”.

Atletul kenyan Sabastian Sawe a devenit primul om care a alergat un maraton în mai puțin de două ore, la Maratonul de la Londra 2026. Credit foto: John Walton / PA Images / Profimedia

Pantofii sport cu care Sabastian Sawe a făcut istorie

Ce l-a ajutat pe Sabastian Sawe să obțină această performanță istorică au fost și încălțările speciale purtate la Maratonul de la Londra 2026. O pereche de pantofi sport marca Adidas, despre care producătorul german de articole sportive a vorbit abia săptămâna aceasta, iar acum deja a doborât recorduri, relatează publicația Runner’s World.

Dezvăluit cu doar câteva zile în urmă, modelul Adizero Adios Pro Evo 3 este cel mai ușor pantof pentru alergare produs vreodată de Adidas, cântărind în medie puțin peste 97 de grame.

Conceput pentru a le oferi alergătorilor acel avantaj suplimentar în ziua cursei, Adidas afirmă că modelul Adizero Adios Pro Evo 3 este rezultatul a trei ani de cercetare intensă, iar performanța lui Sawe face ca întregul efort de cercetare și dezvoltare să merite.

Este cu 30% mai ușor decât versiunea anterioară a pantofului (Pro Evo 2) și oferă o economie de alergare îmbunătățită cu 1,6%. De asemenea, are o grosime a tălpii de 39 mm, maximizând amortizarea și returul de energie la fiecare pas.