Atmosferă „sumbră” la Washington Post: Jeff Bezos tace în timp ce planul său de concedieri amenință să „decimeze redacția”

Jeff Bezos, proprietarul miliardar al Washington Post și fondatorul Amazon, nu a răspuns celor trei scrisori trimise de angajații cotidianului american, care îi solicitau limitarea viitoarelor concedieri. Jurnaliștii publicației de prestigiu descriu atmosfera actuală din redacție drept „sumbră”, potrivit The Guardian.

Până în prezent, solicitările personalului de a proteja acoperirea mediatică robustă a ziarului au rămas fără niciun răspuns oficial. Prima scrisoare, semnată pe 25 ianuarie de aproximativ 60 de angajați, viza protejarea departamentului de știri externe, în timp ce a doua, trimisă două zile mai târziu, pleda pentru menținerea raportărilor locale.

„Dacă veți permite conducerii să concedieze personalul local, care a fost redus la jumătate în ultimii cinci ani, efectul asupra acestei regiuni va fi imens”, au avertizat semnatarii.

La sfârșitul săptămânii trecute, reporterii publicației de la Casa Albă i-au trimis lui Bezos o scrisoare în care îl îndemnau să evite reducerea domeniilor de acoperire importante pentru cititorii săi. Angajații Post au filmat și au postat videoclipuri pe rețelele de socializare în care îl îndemnau pe Bezos să „#savethepost”.

Această mobilizare vine pe fondul temerilor că viitorul plan de restructurare va „decima redacția”, afectând iremediabil calitatea jurnalismului care a consacrat instituția. Sindicatul Post Guild a criticat dur tăcerea lui Bezos, afirmând că eșecul de a monetiza o publicație atât de influentă reprezintă o acuzație gravă la adresa abilităților sale de afaceri.

În timp ce jurnaliștii se pregătesc pentru un protest în fața sediului programat joi, Jeff Bezos a afișat o atitudine contrastantă luni la sediul Blue Origin. Miliardarul s-a întâlnit cu secretarul apărării, Pete Hegseth, oficial care anterior a atacat publicația numind-o sursă de „știri false”, fapt ce a amplificat tensiunile din redacția aflată în pragul unor concedieri masive.

Deși directorul executiv al ziarului, Will Lewis, a fost inclus în comunicări, scrisorile au fost adresate direct lui Bezos, angajații considerând că acesta este singurul care poate opri „reducerile devastatoare”. Sub protecția anonimatului, un jurnalist care a semnat una dintre scrisori a explicat motivul acestui demers:

„În calitate de proprietar, Bezos este cel care ia în ultimă instanță decizia. Are suficienți bani pentru a face orice dorește aici, iar reporterii vor să se asigure că el înțelege amploarea reducerilor pe care toți le așteptăm”.

Tăcerea miliardarului este dublată de cea a reprezentanților săi. Nici e-mailurile trimise de The Guardian către Bezos sau către Amazon nu au primit răspuns, în timp ce un purtător de cuvânt al ziarului a refuzat să comenteze oficial zvonurile privind restructurările.

În acest context, angajații descriu atmosfera din redacție ca fiind „sumbră”, mulți fiind convinși că valul de concedieri va fi declanșat în următoarele zile. Deși conducerea nu a confirmat oficial nicio măsură, tensiunea a atins un punct critic, culminând cu anunțul unei manifestații de protest programată pentru ziua de joi, chiar în fața sediului Washington Post.

Sindicatul care reprezintă angajații l-a criticat dur pe Bezos pe platforma X, afirmând că planul de a „decima redacția” este o dovadă a eșecului său de a monetiza o publicație de elită. Tăcerea miliardarului a fost taxată și în contextul raidului asupra locuinței unui reporter al ziarului, incident pe care Bezos nu l-a comentat, provocând temeri privind fragilitatea libertății presei.

Veterani ai redacției remarcă o schimbare radicală față de entuziasmul achiziției din 2013. Glenn Kessler, jurnalist cu o carieră de 27 de ani la Post, a declarat că Bezos nu mai pare la fel de implicat: „Dacă nu ești cu adevărat implicat sau investit în ceea ce deții, cel mai simplu lucru de făcut este să reduci banii pe care îi pierzi cu asta”. Kessler a criticat totodată deciziile recente care au costat ziarul sute de mii de abonați, punctând că „chiar și înainte de aceste reduceri, se poate pune la îndoială calitatea administrării lui Bezos”.