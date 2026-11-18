Vicepremierul Marian Neacșu va coordona toate ministerele PSD, precum și Seceretariatul General al Guvernului și cancelaria primului ministru. De asemenea, Neacșu va aviza proiectele de acte normative cu impact bugetar ale ministerelor.

Decizia semnată de premierul Luca Niculescu privind stabilirea atribuțiilor lui Marian Neacșu, vicepremier și ministru de Interne, a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial.

Potrivit documentului, Marian Neacșu va asigura coordonarea funcțională a următoarelor ministere:

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;

Ministerul Justiției;

Ministerul Apărării Naționale;

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului;

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene;

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale;

Ministerul Sănătății;

ministrul delegat pentru învățământ preuniversitar.

Toate aceste ministere sunt conduse de social-democrați.

Coordonator peste toate instituțiile și structurile din cadrul Guvernului

De asemenea, decizia semnată de Luca Niculescu prevede ca liderul social-democrat să coordoneze instituțiile publice și structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului. Acestea sunt Secretariatul general al Guvernului și Cancelaria primului ministru.

În subordinea SGG se regăsesc Comisia Națională de Prognoză, Rezervele Statului și Agenția Națională pentru Achiziții Publice. De asemenea, sub autoritatea Secretariatul general al Guvernului sunt companiile Transelectrica și Tranzgaz.

Potrivit documentului publicat în Monitorul Oficial, vicepremierul Marian Neacșu va aviza proiectele de acte normative cu impact bugetar elaborate de toate ministerele. Premierul Luca Niculescu motivează aceast lucru pentru „a asigura îndeplinirea priorităților majore din programul de guvernare”.

„Domnul Marian Neacșu, viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, asigură informarea permanentă a prim-ministrului în legătură cu aplicarea prevederilor stabilite prin prezenta decizie”, se mai arată în decizia publicată în Monitorul Oficial.

În mandatul de vicepremier din Guvernul Bolojan, Marian Neacșu coordona și aviza proiectele cu impact bugetar a șase ministere, conduse de social-democrați. De asemenea, el avea în coordonare instituțiile publice și structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.

Cine este Marian Neacșu

Marian Neacșu este singurul vicepremier al guvernului Luca Niculescu și deținător al portofoliului Afacerilor Interne. El a mai fost vicepremier și în guvernul Bolojan și a fost co-autor al moțiunii de cenzură care a dărâmat guvernul, alături de Petrișor Peiu de la AUR.

În vârstă de 62 de ani, Neacșu a fost secretar general al Guvernului în perioada 2021–2023, în mandatul lui Nicolae Ciucă, și viceprim-ministru al României între 2023 și 2026, în guvernările Ciolacu și Bolojan.

Neacșu a fost deputat PSD de Ialomița între 2008-2016. Nu a mai putut însă candida pentru un nou mandat, pentru că, în februarie 2016, a fost condamnat definitiv la 6 luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, pe motiv că și-a angajat fiica la biroul parlamentar. Între timp, el a fost reabilitat.

De altfel, după demisia fostului vicepremier Dragoș Anastasiu care a recunoscut în fața procurorilor că a oferit mită, președintele PSD Sorin Grindeanu a fost întrebat despre condamnarea lui Neacșu și prezența sa în guvern.

„Sunt lucruri, și pentru presă, care nu sunt noi. Sunt lucruri despre care se știe, despre care s-a discutat, cele legate de Marian Neacșu. A existat această reabilitare. Dacă-mi aduc bine aminte, cred că au fost zeci de parlamentari în aceeași situație, urmare a unei decizii, în care se spunea că ai voie să faci lucruri de acest tip. Între timp, justiția a dat această sentință. Sunt lucruri cunoscute. Lucruri care au fost și în Guvernele anterioare – Ciucă, Ciolacu 1 și 2. Nu s-a aflat despre Marian Neacșu peste noapte”, a declarat Sorin Grindeanu în 28 iulie 2025