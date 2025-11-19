Atribuțiile Oanei Gheorghiu, stabilite oficial de premierul Ilie Bolojan. Sarcinile trasate pentru vicepremier

Oana Gheorghiu, la prima ședință de Guvern din mandatul său. Foto: Guvernul României

Viceprim-ministrul Oana Gheorghiu coordonează procesul de elaborare și avizează proiectele privind reforma statului și eficientizarea activității instituțiilor publice, potrivit unei decizii luate de Ilie Bolojan.

Decizia a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial.

„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, în scopul asigurării îndeplinirii priorităților majore din Programul de guvernare, doamna Oana-Clara Gheorghiu, viceprim-ministru, coordonează procesul de elaborare și avizează proiectele de acte normative elaborate în domeniul reformei statului și eficientizării activității instituțiilor publice”, se arată în decizia premierului Ilie Bolojan.

Oana Gheorghiu va aviza „proiectele de acte normative cu impact bugetar” elaborate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Educației.

„Doamna Oana-Clara Gheorghiu, viceprim-ministru, asigură informarea permanentă a prim-ministrului în legătură cu aplicarea prevederilor stabilite prin prezenta decizie”, mai scrie în decizia din Monitorul Oficial.

Contestată de PSD și apoi criticată de CSM

Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociației „Dăruiește Viață”, a depus jurământul de învestitură în funcția de vicepremier în 30 octombrie. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, îi solicitase premierului „să-și retragă urgent propunerea” de a o numi în funcție, susținând că „riscăm să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii”, deoarece Gheorghiu criticase administrația Trump pe rețelele sociale.

În replică, Oana Gheorghiu a spus că nimic din ceea ce a scris pe pagina sa personală de Facebook înainte de preluarea funcției de vicepremier „nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul României”.

Nu a fost singura controversă care a vizat-o pe Oana Gheorghiu după ce a fost propusă – și în cele din urmă numită – în funcția de vicepremier. În 10 noiembrie, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat că a decis să o reclame la Parchetul General, acuzând-o de „incitare la ură, violență sau discriminare” prin declarațiile despre pensiile magistraților.

Nemulțumirea CSM a fost legată de o declarație făcută de Oana Gheorghiu într-o emisiune difuzată în 8 noiembrie de Digi24, unde a comparat sistemul de pensii al magistraților cu „un fel de Caritas” și le-a transmis angajaților din sector că „dacă banii aceia trebuie să se ducă la ei pentru că dau sentinţe îi iau de undeva şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând”.

Carmen Uscatu a acuzat-o de „incompatbilitate”

În 11 noiembrie, într-un interviu pentru HotNews, Carmen Uscatu, copreşedintă şi cofondatoare a Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă”, a spus că numirea Oanei Gheorghiu în Guvern reprezintă „o vulnerabilitate foarte mare” pentru organizația neguvernamentală.

Carmen Uscatu a reclamat că, deși Oana Gheorghiu s-a autosuspendat din rolurile executive, noul vicepremier a păstrat calitatea de membru cu drept de vot în Adunarea Generală a ONG-ului, o situație care îi face pe sponsorii internaţionali să pună întrebări cu privire la un posibil conflict de interese.

Într-un punct de vedere transmis către HotNews, Oana Gheorghiu a spus că respectă „întru totul legislația privind regimul incompatibilităților aplicabil membrilor Guvernului”.

„În prezent, am rămas doar membru fondator al Asociației Dăruiește Viață, ceea ce, potrivit statutului organizației, presupune apartenența la Adunarea Generală, nu la structura executivă de conducere. Atribuțiile privind gestionarea activității curente revin Consiliului Director, din care nu mai fac parte”, a declarat Oana Gheorghiu.