Oana Gheorghiu o contrazice pe Carmen Uscatu, care a spus că vicepremierul nu s-a retras din conducerea „Dăruiește Viață”: „Sunt surprinsă. Sper că e vorba de o neînțelegere a cadrului legal privind incompatibilitățile”

Oana Gheorghiu, la prima ședință de Guvern din mandatul său. Foto: Guvernul României

Vicepremierul Oana Gheorghiu spune că faptul că a rămas membru fondator al asociației „Dăruiește Viață” nu o face incompatibilă cu funcția din guvern. Ea îi răspunde astfel lui Carmen Uscatu, confondatoarea ONG-ului, care a spus într-un interviu pentru HotNews că, deși s-a autosuspendat din rolurile executive, Gheorghiu încă păstrează calitatea de membru cu drept de vot în Adunarea Generală a ONG-ului, iar asta este „o vulnerabilitate foarte mare”.

Într-un punct de vedere transmis, marți, HotNews, Oana Gheorghiu spune că respectă „întru totul legislația privind regimul incompatibilităților aplicabil membrilor Guvernului”.

„M-am autosuspendat din funcția executivă și din Consiliul Director al Asociației Dăruiește Viață înainte de preluarea funcției de viceprim-ministru, în deplină conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003. Am comunicat acest lucru în interiorul Asociației, înainte ca informația privind numirea mea să devină publică, și am transmis toate documentele necesare pentru formalizarea deciziei și pentru asigurarea continuității proiectelor pe care le-am coordonat”, a transmis Oana Gheorghiu.

Ea spune că tot ce a făcut a fost după ce s-a consultat cu avocații, „tocmai pentru a mă asigura că respect legea și principiile de integritate publică”.

„În prezent, am rămas doar membru fondator al Asociației Dăruiește Viață, ceea ce, potrivit statutului organizației, presupune apartenența la Adunarea Generală, nu la structura executivă de conducere. Atribuțiile privind gestionarea activității curente revin Consiliului Director, din care nu mai fac parte”, afirmă Oana Gheorghiu.

„Statutul meu este 100% conform legii”

Ea spune că, deși este în continuare membră fondatoare a asociației nu există nicio incompatibilitate: „Statutul meu este 100% conform legii”:

„Legislația românească nu impune membrilor Guvernului obligația de a renunța la calitatea de membri fondatori ai unei organizații neguvernamentale, existând și alte persoane in Guvernul României care sunt membrii în organizații neguvernamentale.

Am fondat această asociație acum 13 ani și rămân mândră de tot ce am construit împreună – o organizație independentă, susținută de peste 350.000 de oameni și 8.000 de companii, care a demonstrat că solidaritatea poate schimba sistemul de sănătate din România”.

„Sunt surprinsă de declarațiile lui Carmen Uscatu”

Oana Gheorghiu mai spune că nu există „nicio interferență” între atribuțiile sale guvernamentale și activitatea Asociației Dăruiește Viață „și, cu atât mai mult, cu privire la calitatea mea de membru fondator, iar orice afirmație contrară este falsă și neîntemeiată”.

„Sunt surprinsă de declarațiile lui Carmen Uscatu și sper că este vorba despre o neînțelegere a cadrului legal privind regimul incompatibilităților aplicabil membrilor Guvernului, și nu de o intenție de a genera presiune sau confuzie în spațiul public sau de o intenție de a mă înlătura din calitatea de membru fondator al Asociației. Rămân deschisă unei discuții directe, între noi, așa cum am procedat întotdeauna”, adaugă Oana Gheorghiu.

Carmen Uscatu: Sponsorii ne pun întrebări

„Sponsorii ne pun întrebări, unii donatori se retrag, alții rămân”, a spus Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, despre efectul numirii Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier al României, într-un interviu pentru publicul HotNews.

„O vulnerabilitate foarte mare”. Aşa a descris Carmen Uscatu, copreşedintă şi cofondatoare a Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă”, numirea colegei sale, Oana Gheorghiu, într-un post de conducere în Guvernul României.

Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociației „Dăruiește Viață”, a depus jurământul ca vicepremier în 30 octombrie. Premierul Ilie Bolojan a propus-o pe cofondatoarea „Dăruiește Viață” pentru postul de vicepremier rămas vacant după demisia lui Dragoș Anastasiu, iar preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de numire a acesteia.

Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu sunt cofondatoarele „Dăruiește Viață”, asociație care a fost creată în 2012. Din 2015, ele au început să strângă donații pentru realizarea primului spital construit după Revoluție în România. Spitatul a fost deschis în aprilie 2024, ca o secție a spitatului Marie Curie din București, realizat cu donațiile a peste 350.000 de persoane fizice și peste 8.000 de companii, conform site-ului asociației.

