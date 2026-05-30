„Atunci ne-am dat seama cât de aproape am fost să murim.” Mărturiile locatarilor blocului lovit de dronă la Galați

Considerat cel mai grav incident de securitate din România de la începutul războiului din Ucraina, atacul cu dronă de la Galați a lăsat zeci de locatari pe străzi în toiul nopții. „Nimeni nu ne-a învățat cum să reacționăm când vine o dronă peste noi”, reclamă oamenii.

O dronă Geran-2 încărcată cu material explozibil a lovit, în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 02:00, acoperișul unui bloc de locuințe de zece etaje din municipiul Galați. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a confirmat că drona aparține Rusiei.

În urma incidentului, 30 de persoane au fost evacuate în regim de urgență, iar două persoane au fost rănite și transportate la spital. Oamenii povestesc că s-au trezit din somn din cauza exploziei puternice și au fost nevoiți să își părăsească locuințele doar cu hainele de pe ei.

„Se auzea un zgomot foarte puternic și în momentul acela ne-am dat seama că nu mai era un zgomot de pe câmp. Impactul a durat o fracțiune de secundă. Atunci ne-am dat seama cât de aproape am fost să murim”, a declarat unul dintre locatarii blocului lovit pentru Digi24.

„Noi am avut foarte puțin timp la dispoziție. Venind o dronă, a trebuit să ne dăm seama ce să facem, iar nimeni nu ne-a învățat cum să reacționăm când vine o dronă peste noi”, a continuat el.

Panica s-a resimțit puternic la toate nivelurile imobilului, în special pentru cei de la etajele superioare, unde unda de șoc a fost resimțită ca un seism violent.

„Gândiți-vă că stau la etajul 2, dar la vecinii de deasupra cum s-a simțit, pentru că la etajul 2 a părut destul de mare. M-am lipit de perete și acolo am rămas. Nu am aflat nimic”, a povestit un alt martor pentru sursa citată.

Oamenii au rămas pe străzi până spre dimineață, îmbrăcați doar în haine de casă, iar unii au fost nevoiți să plece din oraș ca să aibă unde să doarmă.

„De aseară sunt plecat de acasă. Am stat pe străzi până la 4 dimineața. A venit un prieten, ne-a dus la Brăila. Sunt în pantaloni scurți. Azi-noapte doar am văzut geamurile sparte de afară. Nu am apucat să luăm nimic, doar ce avem pe noi și bani, doar atât. Ne-am întors acum, ce odihnă mai poți să ai, ce masă, ce…”, a mai spus bărbatul.

Dimineața, oamenii s-au întors la fața locului, dar zona era blocată de autorități pentru cercetări.

„Am fost la muncă, am venit să îmi iau mașina, nu au vrut să mi-o dea. Se făceau cercetări la fața locului. Au explicat, am înțeles, dar e frig, vine noaptea și nu avem unde sta. Mașinile din fața geamului erau varză, făcute praf. Mașina mea nu este afectată. Au căzut bucăți mari de BCA și cărămizi”, a descris un alt locatar situația de la fața locului.

În urma unei ședințe de urgență, Primăria Galați a anunțat vineri că pune la dispoziție spații de cazare temporară gratuite pentru toți sinistrații, în timp ce Guvernul a aprobat ajutoare financiare de urgență cuprinse între 10.000 și 25.000 de lei pentru fiecare familie pentru reparații.

Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) a evaluat clădirea și a confirmat că structura de rezistență nu a fost afectată, astfel că locatarii se pot întoarce în apartamente pe măsură ce anchetatorii finalizează cercetările la fața locului.