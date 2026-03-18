Au deversat sute de tone de deşeuri într-un pârâu care traversează Ploieştiul. Patru bărbaţi arestaţi preventiv în dosar

Judecătorii din Prahova au emis mandate de arestare preventivă pe numele a patru bărbaţi, în dosarul în care se suspectează că două firme au colectat, din mai multe judeţe, sute de tone de deşeuri lichide, periculoase şi nepericuloase, şi, în loc să le trateze, le-au deversat, printr-o staţie de epurare, în albia pârâului Dâmbu, care trece prin municipiul Ploieşti, relatează News.ro. Cei patru care au fost arestaţi sunt un administrator de firmă şi trei complici ai acestuia, şoferii cisternelor având calitatea de martori şi declarând că nu ştiau ce transportă.

„În urma administrării probatoriului, procurorul de caz a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de persoanele cercetate şi a formulat propunere de luare a măsurii arestării preventive. Ulterior, persoanele în cauză au fost prezentate în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul instanţei competente, care, analizând materialul probator administrat şi temeinicia propunerii, a admis solicitarea unităţii de parchet şi a dispus arestarea preventivă a celor 4 bărbaţi, pentru o perioadă de 30 de zile”, informează, miercuri seară, oficialii Poliţiei Prahova, cu privire la dosarul privind deversarea de deşeuri, de către două firme, în albia unui pârâu.

Surse judiciare au declarat pentru News.ro că unul dintre bărbaţii arestaţi este administrator, ceilalţi trei fiind complici ai acestuia.

Cei trei sunt suspectaţi că au pus la punct o reţea prin care colectau, din mai multe judeţe, deşeuri industriale sub formă lichidă, fiind vorba despre deşeuri periculoase şi nepericuloase.

Acestea erau transportate la Ploieşti, unde erau depozitate în zona Vega din municipiu şi, în loc să fie tratate, aşa cum firmele îşi asumaseră, ajungeau în staţia de epurare a apelor de la Corlăteşti şi apoi în albia pârâului Dâmbu.

Zilnic, la Ploieşti erau aduse, din judeţe precum Mureş, Braşov, Ilfov, Brăila, Prahova şi Dâmboviţa, câte 10 cisterne, fiecare fiind încărcată cu cantităţi între 10 şi 20 de tone de deşeuri care ajungeau să polueze apele pârâului Dâmbu.

Aceleaşi surse au precizat că şoferii care au realizat transporturile au declarat că nu ştiau ce transportă, ei având calitatea de martori în dosar.