„Au făcut aproape imposibil ca un republican să câștige alegerile în Minnesota”. Un candidat din partidul lui Trump se retrage din cursa pentru postul de guvernator

Avocatul Chris Madel s-a retras luni din cursa republicană pentru funcţia de guvernator de Minnesota, denunţând ceea ce a numit o campanie de răzbunare împotriva statului de către autorităţile federale, după ce ofiţerii au ucis doi cetăţeni americani în timpul unor confruntări legate de înăsprirea aplicării legilor privind imigraţia, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

Această decizie este un semn al tensiunii tot mai mari din Partidul Republican al preşedintelui Donald Trump înaintea alegerilor intermediare din noiembrie în legătură cu represiunea împotriva imigraţiei, care a dus la repetate ciocniri publice şi la împuşcarea mortală a lui Renee Good pe 7 ianuarie şi a lui Alex Pretti sâmbătă în Minnesota. Ambii aveau 37 de ani.

„Răzbunarea declarată de republicani asupra cetățenilor”

„Nu pot susţine răzbunarea declarată de republicani la nivel naţional asupra cetăţenilor statului nostru şi nici nu mă pot considera membru al unui partid care ar face acest lucru”, a spus Madel într-un video postat pe X. „Republicanii la nivel naţional au făcut aproape imposibil ca un republican să câştige alegerile la nivel de stat în Minnesota”, a adăugat el.

Preşedinta republicană a Camerei Reprezentanţilor din Minnesota, Lisa Demuth, reprezentanta statului Kristin Robbins şi fostul senator de stat Scott Jensen se numără printre cei peste zece candidaţi rămaşi în cursă în alegerile primare din 11 august pentru a deveni candidatul partidului la funcţia de guvernator.

Madel, care a apărat cu succes un agent de poliţie din statul Minnesota în cazul împuşcării fatale a unui şofer de culoare, a declarat că amploarea creşterii numărului de membri ai poliţiei imigrării (ICE) în Minneapolis, supranumită Operaţiunea Metro Surge, nu poate fi justificată.

Madel a spus că susţine obiectivele ICE de a-i expulza pe „cei mai răi dintre cei mai răi din statul nostru”, dar operaţiunea „s-a extins mult dincolo de concentrarea sa declarată asupra ameninţărilor reale la adresa siguranţei publice”.

Guvernatorul în funcție nu mai candidează

Conform Minnesota Star Tribune, Madel a terminat constant în primele trei locuri în sondajele preliminare ale activiştilor de partid pentru alegerile primare. Candidatul republican final o va înfrunta probabil pe senatoarea democrată americană Amy Klobuchar, care a intrat săptămâna trecută în cursă şi este considerată favorita analiştilor nepartizani.

Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a renunţat luna aceasta la o candidatură pentru un nou mandat pe fondul unui scandal de fraudă în domeniul asistenţei sociale. Republicanii au câştigat ultima dată funcţia de guvernator al statului în 2006.

Trump a fost un critic acerb al lui Walz, candidatul democrat la postul de vicepreşedinte în alegerile din 2024, dar luni a declarat că este „pe o lungime de undă similară” cu guvernatorul statului Minnesota, care a cerut ICE să se retragă din statul său.

Actuala majoritate a republicanilor în Congres este, de asemenea, în joc în noiembrie, Camera Reprezentanţilor din SUA fiind deschisă oricărui rezultat, în timp ce republicanii sunt consideraţi ca având şanse mai mari de a-şi păstra avantajul în Senat.