Câte nave au traversat Strâmtoarea Ormuz de la începutul războiului. Majoritatea sunt din „flote fantomă”

Doar 77 de nave au tranzitat Strâmtoarea Ormuz de când SUA și Israelul au început pe 28 februarie războiul împotriva Iranului, majoritatea fiind nave din așa-numitele „flote fantomă”, adică nave folosite pentru a ocoli sancțiunile impuse de SUA și UE unor țări precum Iranul și Rusia, conform informațiilor furnizare vineri de societatea de date maritime Lloyd’s List Intelligence.

Iranul afirmă că nu a închis strâmtoarea, dar a avertizat că va ataca acolo orice navă ce are legături cu SUA, cu Israelul și cu aliații acestora, notează Agerpres. Începând cu 1 martie, 20 de nave comerciale, inclusiv 9 petroliere, au fost atacate ori au raportat incidente în regiune, potrivit agenției britanice pentru siguranță maritimă UKMTO. Organizația Maritimă Internațională (OMI) confirmă 16 incidente, dintre care 8 au implicat petroliere.

Conform Lloyd’s List Intelligence, între 1 și 11 martie au fost înregistrate 77 de treceri ale unor nave prin Strâmtoarea Ormuz, mai mult de jumătate dintre acestea aparținând „flotelor fantomă”.

Astfel sunt desemnate de exemplu navele folosite de Rusia sau Iran pentru a ocoli sancțiunile impuse împotriva lor de SUA și UE, care încearcă prin astfel de măsuri punitive să împiedice nu doar comerțul dintre ele și țările împotriva cărora impun sancțiuni, ci și comerțul dintre acestea din urmă și statele terțe pe care le amenință cu sancțiuni secundare, precum taxe vamale sau interzicerea accesului la sistemele financiare și de asigurări din UE sau SUA. De pildă, Statele Unite au impus Indiei, un astfel de stat terț, reducerea achizițiilor de petrol rusesc după ce au amenințat-o cu taxe vamale secundare.

În perioada similară a anului trecut, între 1 și 11 martie, au fost înregistrate 1.229 de treceri ale navelor prin Strâmtoarea Ormuz. Sute de nave, în special petroliere și metaniere (care transportă gaze naturale lichefiate – GNL) sunt în prezent ancorate în Golful Persic în așteptare.

Hartă ce arată locația strategică a Strâmtorii Ormuz. FOTO: Andre M Chang, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Strâmtoarea Ormuz este „din punct de vedere tactic un mediu complex” de securizat, a explicat vineri la o conferință de presă șeful Statului Major Interarme al SUA, generalul Dan Caine, care a recunoscut astfel că, cel puțin pe termen scurt, sunt dificil de prevenit atacurile iraniene împotriva navelor care utilizează această cale navigabilă strategică.

Cât despre ideea escortării navelor comerciale de către nave militare ale SUA, generalul american a estimat că sunt necesare acțiuni militare suplimentare împotriva Iranului înainte de a putea fi luată în considerare această opțiune.