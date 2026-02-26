Au traversat Irak și Arabia Saudită într-o dubă devenită casă, cu un copil de 1 an. Povestea a doi tineri români care și-au continuat viața de nomazi și după ce au devenit părinți

Eliza, Ionuț și micuța Aida, în primul ei drum lung cu duba la Dubai. Au ajuns la destinație. Dar, pentru ei, drumul rămâne parte din viață. FOTO: arhiva personală

Cu duba, din Galați la Dubai! Sună ca un slogan de aventură, dar când iei în calcul și un copil de un an, pentru mulți părinți se nasc instantaneu semne de întrebare. Cum se împacă viața de nomad cu rutina unui copil mic? Aceasta este povestea unei familii de români care a decis să-și trăiască viața călătorind. Iar când li s-a născut fetița nu și-au încheiat visul, ci l-au adaptat.

Din noiembrie 2025, când au început aventura, traseul lor a arătat așa: Galați-Istanbul-Duhok-Kuweit-Qatar-Dubai-Muscat-Salalah. Peste 7.000 de kilometri cu un copil de un an. Pentru mulți părinți, ideea de a traversa Irakul cu un copil mic (Duhok se află în Kurdistanul irakian – o zonă percepută diferit față de restul țării) e greu de imaginat.

De ce Arabia Saudită și Oman?

Arabia Saudită nu a fost o alegere făcută pentru a șoca, ci o etapă firească într-un traseu gândit pentru iarnă. Căutau o destinație caldă, iar Oman era de mult pe listă. „Toate cunoștințele noastre care au fost cu camperul în Oman au lăudat țara. E un loc unic, încă sălbatic și nedescoperit, cu peisaje superbe și oameni minunați”, spune Eliza (31 de ani).



Traversarea Peninsulei Arabe a venit natural odată cu destinația finală. „În toată Peninsula Arabă, tot ce e mai jos de Irak, oamenii sunt primitori și prietenoși. Preconcepția de nesiguranță e doar atât – o preconcepție. În majoritatea locurilor ne-am simțit mai în siguranță decât în Europa”.

Traseul parcurs din noiembrie 2025. Cel mai departe în Europa au ajuns până în Portugalia. În Africa, în Tunisia, iar în Asia, în Irak. „Anul asta ne-am axat pe Asia, mai exact Peninsula Arabă, și am ajuns până în Oman”. FOTO: google maps

Irakul a fost singurul moment care le-a dat emoții, dar nu din motive de siguranță, ci de logistică și diferențe culturale.



Paradoxal, faptul că au călătorit cu un copil mic a fost un avantaj: „Iubirea față de copii face parte din cultura arabă. Multă lume s-a apropiat de noi doar ca să-i ofere Aidei dulciuri, fructe sau pufuleți. Au fost zeci de astfel de interacțiuni”, povestește ea.

