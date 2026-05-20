Au venit la FOMO pentru networking. Au plecat cu schimbări reale în business

În antreprenoriat, uneori diferența nu o face încă un instrument, încă un curs sau o strategie de marketing, ci contextul potrivit: oamenii cu care vorbești, ideile la care ești expus și conversațiile care îți schimbă modul în care privești propriul business. Asta își propune să ofere Festival of Modern Owners (FOMO), eveniment prezentat de George, o inovație BCR, care revine la București între 20 și 24 mai 2026. Ediția din acest an aduce la București peste 90 de paneluri, workshopuri și sesiuni de networking desfășurate pe 13 scene din oraș. Printre speakerii internaționali confirmați se numără Codie Sanchez, Chris Do, Vishen Lakhiani, Jack Delosa, Dr. Julie Smith sau Mika Häkkinen, alături de antreprenori și creatori locali care vor vorbi despre AI, marketing, branding, content, scalare și noile provocări din business.

Pentru unii participanți, experiența FOMO a venit exact într-un moment în care aveau nevoie de claritate.

Andrei Popescu si Octavian Graure

Andrei Popescu, co-fondatorul ZESTY Business Consulting, spune că anul trecut a ajuns la eveniment într-o perioadă în care businessul avea nevoie de o nouă direcție. „Încă din timpul conferinței am început să notez idei și să lucrez concret la schimbări de flow-uri, servicii și optimizări interne. Nu a fost doar inspirație de moment, ci un trigger real”, povestește el.

Discuțiile cu speakerii și contextul în care AI-ul schimbă rapid modul în care companiile operează, l-au determinat să regândească poziționarea agenției. ZESTY a trecut de la o zonă concentrată aproape exclusiv pe research și strategie către servicii integrate și implementare 360 pentru clienți, o schimbare care a presupus restructurare, procese noi și investiții suplimentare.„Când piața devine instabilă, clienții caută parteneri care pot gândi strategic, dar și implementa rapid și eficient”, spune Popescu.

Pentru Octavian Graure, fondatorul GRAURE STUDIOS, participarea la FOMO a venit cu un alt tip de validare. Antreprenorul spune că avea nevoie să confirme că direcția în care dezvoltă studioul creativ are sens și potențial pe termen lung. „Uneori, când lucrezi foarte mult singur, poți intra într-un soi de viziune îngustă. Evenimentele de acest tip te ajută să ieși din rutină și să vezi imaginea de ansamblu”, explică el

Un moment important a fost interacțiunea directă cu Simon Squibb, speaker prezent la ediția 2025, care l-a ajutat să simplifice probleme pe care le percepea drept complicate și să privească mai pragmatic dezvoltarea businessuluiAstăzi, GRAURE STUDIOS a evoluat dincolo de zona de custom sneakers către un ecosistem creativ care include branding, content, social media și workshopuri dedicate comunităților creative.

Dincolo de speakeri și paneluri, ambii antreprenori spun că una dintre cele mai mari valori ale evenimentului vine din networking și din conversațiile informale dintre participanți.„Mulți merg doar la speakerii din industria lor, însă exact acolo se pot limita. Cele mai valoroase idei le-am avut ascultând oameni din domenii complet diferite”, spune Popescu. Graure adaugă că energia comunității este una dintre diferențele majore față de alte evenimente de business: „La FOMO ești înconjurat constant de antreprenori care construiesc și încearcă lucruri noi. Asta îți schimbă inevitabil perspectiva după eveniment.”

Între 20 și 24 mai 2026, FOMO – Festival of Modern Owners revine la București cu cea de-a doua ediție. Biletele la eveniment se pot achiziționa și pe zile, iar agenda completă poate fi consultată pe https://www.modernowners.com/agenda.

