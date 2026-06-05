Audiența Eurovision, în scădere față de anul trecut. Care a fost impactul boicotului unor țări

Finala ediţiei din acest an a concursului Eurovision a atras cu aproximativ 20% mai puţini telespectatori decât evenimentul similar din 2025, a anunţat vineri Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune (EBU), informează DPA, preluată de Agerpres.

În total, 131 de milioane de telespectatori au urmărit victoria repurtată în acest an de reprezentanta Bulgariei, cântăreaţa Dara, care a câştigat competiţia organizată la Viena cu cântecul „Bangaranga”, a precizat EBU, care organizează acest concurs anual extravagant.

În 2025, finala concursului Eurovision, desfăşurată în oraşul elveţian Basel, a înregistrat o audienţă de 166 de milioane de telespectatori.

EBU a atribuit scăderea audienţei din acest an absenţei mai multor ţări din concurs. Islanda, Irlanda, Spania, Olanda şi Slovenia nu şi-au trimis reprezentanţi la Viena pentru a protesta astfel faţă de participarea Israelului.

Procentul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 şi 24 de ani din rândul telespectatorilor care au urmărit finala Eurovision 2026 a fost, de asemenea, mai mic decât cel din 2025, fiind de 54,8%.

În mai 2025, EBU raportase un procent de 60,4% pentru tinerii din această categorie de vârstă care au vizionat finala din Basel.

Finala de anul viitor a concursului Eurovision va avea loc cel mai probabil în capitala Bulgariei, Sofia.