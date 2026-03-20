Audiența Premiilor Oscar scade vertiginos, astfel că din 2029 YouTube va avea exclusivitatea difuzării evenimentului

În Statele Unite, conform datelor de audiență Nielsen, ediţia din 2026 a Premiilor Oscar a atras aproximativ 17,86 milioane de telespectatori, în scădere cu aproape 9% față de cele 19,7 milioane din 2025 și 19,5 milioane în 2024. Comparația cu trecutul este și mai semnificativă: în anii 1990, ceremonia depășea deseori 50 de milioane de telespectatori. Cel mai scăzut punct a fost atins în 2021, cu doar 10,5 milioane. O tendință descendentă care continuă.

Din acest motiv, începând cu 2029, Oscarurile vor trece printr-o transformare radicală. După aproape un secol de istorie comună cu televiziunea tradițională, Academia Americană de Film a decis să transfere transmisiunea globală a ceremoniei platformei YouTube, marcând o schimbare importantă în modul în care publicul din întreaga lume va urmări cel mai important eveniment al anului din industria cinematografică, relatează RaiNews, citat de Rador Radio România.

Acordul va intra în vigoare odată cu cea de-a 101-a ediție a Premiilor Academiei și va garanta platformei exclusivitate globală cel puțin până în 2033.

Practic, acest lucru înseamnă sfârșitul colaborării de lungă durată al ceremoniei din Statele Unite cu istoricul post de televiziune ABC și mai ales abandonarea modelului bazat pe vânzarea drepturilor către posturile naționale de televiziune.

Prin urmare, Premiile Oscar nu vor mai fi transmise în direct pe televizoarele din întreaga lume în formatul cu care suntem obișnuiți.

În Europa, ceremonia de decernare a premiilor Oscar a avut întotdeauna un public relativ mic, în mare parte din cauza orelor târzii la care era difuzată, menționează RaiNews. Cu cifre de audiență decente, însă departe de cele observate la evenimentele majore de televiziune naționale, confirmând faptul că gala Oscarurilor este urmărită în primul rând de un public pasionat.

Tocmai acest context explică decizia Academiei. Trecerea la streaming nu este doar un răspuns la scăderea ratingurilor tv, ci și o încercare de a capta noi obiceiuri de consum. YouTube, cu acoperirea sa extinsă și potențialul de a ajunge la miliarde de utilizatori, reprezintă o platformă ideală pentru relansarea evenimentului la scară globală, în special în rândul publicului mai tânăr.

Prin urmare, noaptea Oscarului nu dispare, ci se transformă. De la un ritual televizat la un eveniment digital global, accesibil cu un clic din orice parte a lumii. Rămâne de văzut dacă această schimbare va readuce cu adevărat ceremonia în prim-planul atenției internaționale sau dacă va marca pur și simplu o adaptare inevitabilă la vremurile actuale.