Audiență uriașă pentru „Isus din Nazaret” în seara de Înviere

Filmul difuzat în fiecare an de PRO TV în seara de Înviere a strâns și în acest an o bună parte a celor care s-au uitat la televizor, arată datele PaginadeMedia.

Aproape un milion de români s-au uitat la ultima parte a filmului care a început sâmbătă în jurul orelor 22.00, notează sursa citată. Filmul s-a situat în top 3 al celor mai vizionate programe ale zilei, cu 960.000 de telespectatori la nivel național.

„Isus din Nazaret” a fost filmat în urmă cu aproape jumătate de secol (1977) de regizorul Franco Zeffirelli și prezintă nașterea, viața, misiunea apostolică, răstignirea și învierea lui Iisus.

Rolul principal este jucat de actorul britanic Robert Powell, iar în distribuție mai apar actori celebri precum Laurence Olivier, Anne Bancroft, Claudia Cardinale, James Earl Jones, Cristopher Plummer, Anthony Quinn sau Ian McShane.

Retransmis în fiecare an

În vârstă de 81 de ani, Robert Powell este considerat ca fiind actorul care a reușit cea mai apreciată interpretare a lui Iisus din istoria cinematografiei. Transmis pentru prima dată în România de Televiziunea Română, filmul a ajuns să fie reluat în fiecare an în Săptămâna Mare cu audiențe constant mari.