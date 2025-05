AUDIO Elena Lasconi, ședință cu susținătorii vineri seara. Cum a răspuns când i s-a reproșat că a dispărut după publicarea pozelor

În ultimele ore ale campaniei electorale, Elena Lasconi a avut o ședință online cu susținătorii săi. Potrivit unor înregistrări obținute de HotNews, candidata USR la prezidențiale a vorbit despre fotografiile pe care le-a făcut publice. Întrebată de ce nu a apărut în spațiul public, decât vineri seară, Elena Lasconi a spus că „practic nu eu trebuia să vin cu explicații. Eu am cerut explicații”.

Ședința a avut loc în jurul orei 21.30, potrivit mai multor surse HotNews, care au participat. Elena Lasconi a discutat pe o platformă online cu susținătorii săi. Principala temă a fost cea legată de pozele pe care ea le-a făcut publice și despre care susține că arată o presupusă întâlnire între Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea – lucru negat de toți trei.

„Mă întreabă … (n. red.: nume anonimizat de HotNews) dacă există un clip cu cei trei. Eu am văzut această chestie spusă pe la televizor. Eu după ce am primit mail-ul am dat reply și am cerut locul, ora, data și nu am primit absolut nimic până acum. Dar o să mă mai uit, o să îmi tot dau refresh la mail. Dacă aveam un filmuleț, vă dați seama că puneam filmulețul respectiv”, spune Lasconi la un moment dat, conform înregistrărilor obținute de HotNews de la întâlnire. O înregistrare video cu acest pasaj din discuție a fost publicată și de jurnalistul Radu Buzăianu, pe contul său de Facebook.

În timpul discuției, un susținător al Elenei Lasconi o întreabă pe aceasta dacă ar avea cum să afle numele persoanei care i-a trimis fotografiile, care s-a recomandat a fi „paparazzi”.

„Asta o să apelez la instituțiile statului. Dar am făcut altceva… (n. red.: neinteligibil) de pe mail-ul meu pe mail-ul unui coleg care e foarte priceput, face de 20 de ani fotografie, ca să vadă toate datele despre aceste fotografii și nu apar metadatele pe ele. Dar asta cu adrese de IP și nu știu ce, aș vrea să apelez la instituțiile statului, pentru că deja există și plângerile și o să apelez la ei”, explică Elena Lasconi.

Susținător al Elenei Lasconi: „Mă așteptam să apăreți la televizor, să explicați”

La un moment dat, în timpul discuției ia cuvântul un alt susținător al Elenei Lasconi, care îi reproșează că pe parcursul zilei de vineri nu a ieșit public să explice fotografiile publicate „puțin mai mult”. Candidata la prezidențiale a fost absentă din spațiul public aproximativ 17 ore, după ce a publicat imaginile.

„Eu mă așteptam să apăreți la televizor, să explicați…”, spune susținătorul ei.



„Dar nu eu trebuie să dau explicații”, reacționează Lasconi.

„Eu nu mă refer ca dumneavoastră să veniți să explicați ceva, dar să vă văd în spațiul public, mai ales că este ultima zi de campanie (…). Dvs. ați aruncat ieri seară o bombă care a zbuciumat. (…) Dar asta mi-aș fi dorit, ca dvs. să fi comunicat puțin mai mult”, continuă susținătorul.

În replică, Elena Lasconi spune că „lucrurile sunt total diferite de o campanie normală”.

„E cea mai urâtă campanie ever, de după Revoluție, și crede-mă le-am prins pe toate. Nu mai erau nici dezbaterile cu candidați și practic nu eu trebuia să vin cu explicații. Eu am cerut explicații, am făcut doar niște statementuri și am încercat să văd care este pulsul”, a spus Lasconi, conform înregistrărilor obținute de HotNews.

După obținerea înregistrărilor, redacția a întrebat-o și pe candidata la prezidențiale despre ședință, însă aceasta nu a răspuns până la ora publicării acestui articol.

Locația identică pe care a descoperit-o HotNews

HotNews a publicat mai multe fotografii cu o locuință care seamnă izbitor cu cea din pozele Elenei Lasconi. Casa se află în judeţul Ilfov, într-o localitate aflată la aproximativ 30 de minute de condus faţă de centrul Capitalei.

Prin publicarea imaginilor, HotNews nu se referă la autenticitatea sau veridicitatea fotografiilor lansate de Elena Lasconi, ci strict la locaţie, care e similară cu cea din poze. Unii specialişti spun imaginile cu personajele au fost modificate.

După publicarea articolului, proprietara casei care apare în fotografiile publicate joi de Elena Lasconi a afirmat, într-un răspuns pentru HotNews, că locuința a fost închiriată în weekendul 25-27 aprilie, în regim hotelier.

Femeia spune că vecinii i-au transmis că aceștia au făcut multe poze vineri seară, într-o perioadă în care camera de supraveghere a fost acoperită „și nu a mai înregistrat”.

„Scandalul fotografiilor”

Elena Lasconi a distribuit, joi seară, pe Facebook, o serie de imagini despre care sugerează că îi arată pe Nicușor Dan, Victor Ponta și pe Florian Coldea. „În spiritul adevărului, cred că avem cu toții nevoie de niște explicații pentru aceste fotografii”, a scris Lasconi în descrierea care însoțește imaginile.

Nicușor Dan a reacționat inițial tot pe Facebook și a susținut că este vorba despre „un fals grosolan”. Vineri, el a depus la DIICOT o plângere penală împotriva Elenei Lasconi pe care o acuză de fals informatic, înșelăciune și alterare de conținut informatic.

O reacție a avut și Victor Ponta, care a anunțat plângeri penale împotriva Elenei Lasconi și a postului Antena 3. Într-o conferință de presă de vineri, Victor Ponta a susținut că toată această „mizerie” a fost pusă la punct, construită de către Bogdan Popescu și Kensington, care lucrează cu Crin Antonescu”. Firma Kensington a negat acuzațiile făcute de Ponta.

Tot vineri, Biroul Electoral Central (BEC) a stabilit că postarea Elenei Lasconi, în care a publicat cele patru fotografii cu Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea, nu trebuie ștearsă. Decizia a venit după o sesizare făcută de Nicușor Dan.