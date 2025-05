INTERVIU „Detaliul acesta e de nivelul logicii elementare”. Concluzia unui expert după ce a analizat imaginile publicate de Elena Lasconi. De ce spune că sunt false

Codruț Sebastian Neguț, expert în comunicare vizuală, a explicat într-un interviu pentru publicul HotNews.ro, de ce crede că fotografiile publicate de Elena Lasconi, cu Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea, sunt false. Expertul a publicat şi o analiză în care argumentează concluzia sa. „Faptul că au o calitate foarte slabă e venit ca să ajute falsul, în opinia mea. Un fals foarte bine făcut probabil că ar fi presupus şi imagini în care calitatea să nu difere atât de mult între ele”, spune el.

Despre imaginile cadru larg: „Originalul este cea cu Victor Ponta. Imaginea cu Nicuşor Dan a fost alterată în felul următor: s-a scos maşina, s-a mutat tufa aceea mare în dreapta, ca să acopere unde a fost maşina, şi s-a decupat imaginea ca să nu divulge erorile rezultate când a fost scoasă maşina”.

„Mi-am dat seama că sunt printre puținii oameni din România cu expertiza necesară pentru a analiza în mod profesionist dacă o imagine este reală sau falsificată. Am studiat Comunicare Vizuală și lucrez cu retuș digital complex de peste 10 ani”, a explicat Codruț Sebastian Neguț, pe Facebook, unde a publicat prima sa analiză a imaginilor publicate de Elena Lasconi.

Concluzia la care a ajuns este că „în imaginea cu Nicușor Dan, el a fost cel mai probabil introdus artificial, iar mașina din stânga a fost ștearsă digital”.

HotNews.ro a vorbit cu expertul în comunicare Codruţ Sebastian Neguţ pentru a afla pe ce se bazează atunci când spune că fotografiile sunt false şi ce l-a determinat să le analizeze.

„Nu sunt parte din echipa de campanie, nu-l cunosc personal pe Nicuşor Dan, nu am prieteni în USR”

HotNews.ro: Ce v-a motivat pe dumneavoastră să analizaţi fotografiile publicate de Elena Lasconi şi să spuneţi apoi că sunt false?

Codruț Sebastian Neguț: În încercarea de a discerne şi de a înţelege ce se întâmplă, pentru că s-a nimerit să am o expertiză tehnică şi care să mă ajute să ajung la o concluzie.

Din moment ce am aceste abilităţi, le-am pus în practică în primul rând pentru mine: am văzut un breaking news, am avut acces la material şi am vrut să înţeleg. Şi, după ce am ajuns la o concluzie care mi s-a părut plauzibilă, am încercat să transmit informaţia mai departe, către oameni cărora le este utilă.

Cred că, dacă aş fi fost medic şi ar fi apărut public o problemă medicală, aş fi fi vorbit despre ea. Nu m-aş fi aşteptat ca asta să mă aducă într-un conflict de natură politică.

– Există vreo legătură între dumneavoastră şi echipa, campania sau persoana lui Nicuşor Dan?

– Eu nu sunt parte din echipa de campanie, nu-l cunosc personal pe Nicuşor Dan, nu am prieteni din USR, din câte ştiu. În fine, nu pot să spun că fac parte din cercul apropiat de oameni.

– De unde ştiaţi că sunt false imaginile atunci când le-aţi analizat în Photoshop?

– Nu ştiam! Am vrut să aflu ce se întâmplă. Sigur, am avut o suspiciune, venită mai degrabă din felul în care au apărut aceste imagini. Or, eu am vrut să-mi dau un răspuns la semnele de întrebare.

– Analiza dumneavoastră indică faptul că imaginile sunt false. Din punctul dumneavoastră de vedere, prelucrarea imaginilor este una profesionistă sau e la îndemâna oricui?

– Nişte cunoştinţe trebuie să ai. Sigur că, astăzi, poţi face cu inteligenţa artificială lucruri pe care le pot face oameni cu zeci de ani de experienţă.

În acest caz, însă, pare că au fost şi nişte intervenţii „tradiţionale”, adică decupaj sau scăderea calităţii. Astea sunt lucruri făcute manual, de către cineva care ştie ce face, nu care foloseşte un program. E greu, însă, să-ţi dai seama cât de expert e cel care a manipulat imaginile.

Faptul că au o calitate foarte slabă e venit ca să ajute falsul, în opinia mea. Un fals foarte bine făcut, de către cineva foarte competent, probabil că ar fi presupus şi imagini în care calitatea să nu difere atât de mult între ele. În acest caz, de exemplu, deşi se presupune că au fost făcute din acelaşi unghi, de la aceeaşi distanţă, diferă calitatea între imaginea care arată cadrul larg cu Nicuşor Dan şi cea care arată cadrul larg cu Victor Ponta. Astfel, în cazul imaginii cu Nicuşor Dan, calitatea a fost intenţionat scăzută ca să ascundă nişte urme de retuş.

„Dacă un aspect a fost clar modificat, te mai poţi încrede în celelalte imagini”

– Care e detaliul lămuritor, din punctul dumneavoastră de vedere, care ar dovedi falsul?

– Dacă ar fi să ne concentrăm pe un singur punct, detaliul cu privire la vegetaţie mi se pare că e de nivelul logicii elementare. Orice om ar trebui să-şi dea seama, atunci când pune acele imagini una peste alta, că vegetaţia nu se modifică în două dintre ele, însă se modifică în cea de-a treia. În felul acesta îţi poţi da seama că e vorba de aceeaşi imagine. Mă uit la un copac în timp ce vorbim şi pot vedea cum frunzele se mişcă măcar puţin. Acesta mi se pare argumentul suprem.

Or, din acest punct de vedere, pot face următoarea analogie: dacă eşti la o masă mare la un restaurant şi ştii că, din zecile de farfurii, una conţine mâncare otrăvită, nu poţi avea încredere să mănânci din nicio farfurie şi e responsabilitatea ta să le arunci pe toate.

Aşadar, dacă un aspect a fost clar modificat, te mai poţi încrede în celelalte imagini care ar avea posibilitatea să fie reale?

– Care dintre imagini e reală?

– Nu pot spune dacă este reală, însă dintre imaginile cadru larg cu Nicuşor Dan şi cu Victor Ponta, originalul este cea cu Victor Ponta. Imaginea cu Nicuşor Dan a fost alterată în felul următor: s-a scos maşina, s-a mutat tufa aceea mare în dreapta, ca să acopere unde a fost maşina, şi s-a decupat imaginea ca să nu divulge erorile rezultate când a fost scoasă maşina. Dintre cele două, aşadar, există un original. E mai complexă discuţia dacă a fost sau n-a fost fotografiat Victor Ponta acolo.

– Mai există un prim-plan cu Nicuşor Dan…

– Care este de calitate mai bună decât imaginea de ansamblu cu Nicuşor Dan, ceea ce ridică alte întrebări. Vă invit să faceţi un test: uitaţi-vă la o fotografie de grup făcută cu telefonul. De la distanţă, veţi putea distinge feţele. Dacă daţi zoom, veţi observa că se văd mai prost, pentru că încep să se vadă pixelii.

În acest caz, e invers. În plus, tipul de „noise”, adică pixeli, diferă între toate cele trei imagini, deşi se presupune că au fost făcute din acelaşi unghi, cu acelaşi dispozitiv. Or, dacă e aşa, de ce diferă calitatea imaginii?

Analiza lui Codruț Sebastian Neguț

„1. Crop-ul și ușoarea «strivire» a imaginii lui Nicușor Dan au fost modificate strategic pentru a ascunde faptul că mașina nu era prezentă în original.

2. Zgomotul de imagine este natural în fotografia cu Ponta, dar curățat digital în cea cu Nicușor Dan – o metodă folosită frecvent pentru a masca intervențiile.

3. O plantă din prim-plan, care în mod normal ar fi trebuit să acopere parțial fața lui Nicușor Dan, lipsește complet în acea imagine – semn că a fost eliminată intenționat.

4. Frunzele din dreapta sunt identice, la pixel, în ambele imagini. Fără un trepied și fotografiere simultană, acest lucru ar fi imposibil, mai ales dacă între cadre a trecut ceva timp. TOTODATĂ, plantele par că se mișcă agresiv! dar DOAR planta care acopera mașina lui Ponta, dovada că umplerea generativă a schimbat complet planta aceea (de aici și diferența majoră de poziție care te-ai aștepta să existe și în dreapta imaginii)

5. Reflexia din colțul stânga-jos, care apare pe mașina lui Ponta, a fost luată în calcul de către generarea automată (probabil cu generative fill) și reinterpretată drept „lumini în fundal” în poza cu Nicușor Dan.

6. Zona cu gardul unde era imaginea lui Ponta din imaginea cu Nicușor Dan este complet lipsită de detalii – algoritmul nu a reușit să creeze acolo un fundal coerent, motiv pentru care a fost mascată”, a scris acesta, joi seara, pe Facebook.

Vineri, Codruţ Sebastian Neguţ şi-a completat analiza: „Un detaliu relevant este comportamentul vegetației: plantele din partea dreaptă rămân în exact aceeași poziție în imaginile cu Victor Ponta și Nicușor Dan, în ciuda diferențelor de calitate. În schimb, când comparăm aceste două imagini cu cea în care apare Coldea, frunzele se mișcă vizibil, așa cum ar fi de așteptat dacă fotografiile ar fi fost realizate la momente diferite”, a mai scris specialistul.

Plângeri penale în urma fotografiilor

Nicușor Dan a depus, vineri, la DIICOT o plângere penală împotriva Elenei Lasconi pe care o acuză de fals informatic, înșelăciune și alterare de conținut informatic. El a precizat că, în cadrul plângerii, a cerut ca probă efectuarea unei expertize informatice privind cele trei fotografii publicate de Elena Lasconi.

Şi Victor Ponta a reacţionat în urma publicării fotografiilor, acuzându-l pe consultantul Bogdan Popescu și firma de marketing politic Kensington Communication că sunt în spatele operaţiunii.

Bogdan Popescu, numele invocat de Victor Ponta, nu lucrează cu firma Kensington, ci cu PSD, conform documentării HotNews. Într-o conferință de presă, Ponta a jurat din nou pe Biblie că nu s-a întâlnit cu Nicușor Dan și cu Florian Coldea.

După publicarea fotografiilor, Elena Lasconi nu a mai avut nicio apariție publică. A transmis un mesaj pe Facebook, care a fost transmis și în dezbaterea prezidențilă de miercuri, de la Antena3 CNN.

„Dacă aș fi intrat în combinațiile lor, astăzi aș fi fost președinta României. Dar nu am fost niciodată omul Sistemului și nici nu voi fi!”, a scris Elena Lasconi pe Facebook.