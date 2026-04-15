AUDIO „Pregătiți-vă pentru abordare”. Ce mesaj le transmite armata americană navelor care se apropie de blocadă

Comandamentul Central al SUA a oferit miercuri detalii despre modul în care forțele sale militare asigură ordinea în apele din Golful Oman, în contextul blocadei navale impuse asupra porturilor iraniene.

Imagini distribuite pe rețelele de socializare includ înregistrări audio realizate la bordul unei nave militare americane în ultimele două zile, scrie Sky News.

Mesajul armatei americane pentru navele care trec prin zonă este următorul:

SUA au anunțat o blocadă oficială asupra porturilor și zonelor de coastă iraniene. Aceasta este o acțiune legală.

Toate navele sunt sfătuite să se întoarcă imediat în port dacă pleacă și să întrerupă tranzitul către Iran dacă acesta este următorul lor port de escală.

Nu încercați să încălcați blocada.

Navele care tranzitează către sau dinspre un port iranian vor fi abordate în vederea interzicerii trecerii și capturării.

Întoarceți-vă și pregătiți-vă pentru abordare.

Dacă nu respectați această blocadă, vom folosi forța.”

U.S. naval vessels are on patrol in the Gulf of Oman as CENTCOM continues to execute a U.S. blockade on ships entering and departing Iranian ports. U.S. forces are present, vigilant, and ready to ensure compliance. pic.twitter.com/dnHR2oz0ZN — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 15, 2026

Anunțul armatei SUA după primele 48 de ore de blocadă

Armata americană a anunțat miercuri că a împiedicat nouă nave să părăsească porturile iraniene în primele 48 de ore ale blocadei maritime impuse Iranului la ordinul președintelui american Donald Trump.

După eșecul negocierilor directe dintre SUA și Iran desfășurate în weekend la Islamabad, Trump a anunțat impunerea unei blocade navale împotriva Iranului, care a intrat în vigoare luni, deși cel puțin două nave plecate din porturi iraniene au reușit să treacă prin Strâmtoarea Ormuz, conform datelor de monitorizare a traficului maritim.

Totuși, de când a fost impusă luni blocada, „nouă nave s-au conformat ordinelor forțelor americane de a se întoarce într-un port sau o zonă de coastă iraniană”, a anunțat miercuri Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), într-un comunicat publicat pe rețeaua de socializare X, citat de AFP și Agerpres.

„Nicio navă nu a reușit să treacă de forțele americane”, a insistat comandamentul armatei americane.

Armata iraniană amenință Marea Roșie, Golful Persic și Marea Oman

Tot miercuri, Comandamentul operațional al forțelor armate ale Iranului a avertizat că va amenința navigația dincolo de Strâmtoarea Ormuz dacă blocada navală americană asupra porturilor iraniene va continua.

Astfel, armata iraniană a amenințat că va suspenda operațiunile de transport maritim în Marea Roșie, în Golful Persic și în Marea Oman, dacă SUA își vor continua blocada asupra porturilor iraniene, considerând că operațiunea armatei americane poate duce la o încălcare a armistițiului.

Generalul-maior Ali Abdollahi, comandantul Cartierului General Central Khatam al-Anbiya, comandamentul unificat al forțelor armate iraniene, a calificat blocada drept „ilegală” și a afirmat că, dacă aceasta va continua, va fi considerată o încălcare a acordului de încetare a focului.

Dacă Statele Unite își mențin blocada maritimă și „creează insecuritate pentru navele comerciale ale Iranului și petroliere”, acesta va constitui „preludiul” unei încălcări a încetării focului, care a intrat în vigoare din 8 aprilie, a afirmat generalul Ali Abdollahi.

„Puternicele forțe armate ale Republicii Islamice nu vor permite niciun export sau import în Golful Persic, în Marea Oman sau în Marea Roșie”, a adăugat generalul iranian, potrivit unui comunicat difuzat de agenția iraniană de presă semi-oficială Tasnim.

Iranul nu are ieșire la Marea Roșie, dar exercită influență în zonă prin intermediul aliaților săi regionali, precum gruparea rebelilor Houthi din Yemen, care a atacat anterior nave din această zonă.