August 2025 – a treia cea mai caldă lună august măsurată vreodată

August 2025 a fost a treia cea mai caldă lună august înregistrată în istorie la nivel mondial, cu o temperatură medie de 16,60 grade Celsius, potrivit serviciului Uniunii Europene pentru schimbări climatice Copernicus.

Temperatura medie de luna trecută s-a situat cu 0,22 grade sub valorile record din lunile august din 2023 şi 2024, însă a fost cu 1,29 grade peste nivelurile preindustriale, citează DPA și Agerpres.

Perioada de 12 luni din septembrie 2024 până în august 2025 a fost cu 1,52 grade Celsius mai caldă comparativ cu media din perioada 1850-1900.

Europa de Sud-Vest a cunoscut al treilea mare val de căldură al sezonului, însoţit de incendii grave, a declarat Samantha Burgess de la Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu (ECMWF), care gestionează serviciul UE.

Având în vedere că oceanele se menţin neobişnuit de calde, aceste evenimente subliniază atât urgenţa, cât şi necesitatea de a ne adapta la fenomene climatice extreme mai frecvente şi mai intense, a adăugat ea.

Un val de căldură deosebit de intens a afectat o mare parte din Peninsula Iberică şi sud-vestul Franţei în perioada 8-18 august, în timp ce temperaturile din nordul şi nord-estul Europei s-au menţinut sub mediile pe termen lung.

A patra cea mai caldă vară din Europa

În ansamblu, vara anului 2025 a fost a patra cea mai caldă din Europa, cu temperaturi cu 0,90 grade peste perioada de referinţă 1991-2020. Europa de Vest şi de Sud-Est, precum şi Turcia, au fost cele mai afectate.

Seceta a afectat mari părţi din Europa de Vest şi de Sud, în timp ce în sudul Franţei, Italia şi Germania s-au înregistrat precipitaţii abundente localizate.

În afara Europei, unele regiuni din Statele Unite şi Canada au fost afectate, de asemenea, de secetă, în timp ce Asia de Est şi America de Sud au înregistrat mai multe precipitaţii.

Copernicus publică periodic date privind temperatura de la suprafaţa Pământului, întinderea banchizelor şi precipitaţiile. Concluziile se bazează pe analize generate de computer care includ miliarde de măsurători efectuate de sateliţi, nave, aeronave şi staţii meteorologice din întreaga lume.