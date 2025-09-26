August a fost cea mai bună lună pentru sistemul Garanție – Returnare. Cum arată cifrele pentru tot anul

În luna august, Sistemul de Garanție-Returnare a atins un prag important: volumul ambalajelor returnate de la începutul acestui an a depășit totalul înregistrat pe parcursul întregului an 2024, arată datele RetuRO. August a fost și prima lună când s-a depășit pragul de 600 de milioane de ambalaje colectate.

În primele opt luni din 2025, românii au returnat aproximativ 3,6 miliarde de ambalaje, iar RetuRO a predat către reciclatori peste 255.000 de tone de materiale – PET, aluminiu și sticlă. În 2024 au fost returnate 3,3 miliarde de ambalaje în cele 12 luni.

În luna august au fost colectate 605 milioane de ambalaje, reprezentând aproape 94% din cantitatea pusă pe piață. În iulie, totalul fusese de 580 milioane.

De la lansarea sistemului în noiembrie 2023 și până în prezent au fost returnate în total aproape 7 miliarde de ambalaje cu garanție, fiind predate către reciclatori aproximativ 500.000 de tone de materiale.

Rata de colectare pentru acest an este de 81%, iar în august a trecut de 90%.