Augustin Oancea, omul din spatele firmelor bănuite că au crescut artificial prețurile la energie pentru a încasa subvenții necuvenite / Ce profituri uriașe a făcut în 2022, în plină criză energetică

Mai multe firme din energie deținute de omul de afaceri Augustin Oancea sunt investigate pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani. Pe scurt, sunt acuzate că, în 2022, au tranzacționat energie între ele, cu scopul de a crește prețul energiei și pentru a beneficia de subvenții necuvenite, în cadrul schemei de plafonare-compensare.

O investigație HotNews din 2023 arăta că aceste firme au avut, cu un an în urmă, profituri uriașe, cu creșteri de sute de ori, în plină criză energetică. Una dintre firmele sale o creștere de cu 18.346% a cifrei de afaceri și cu 3.298% a profitului.

În acest moment, Parchetul General și Direcția de Investigare a Criminalității Economice efectuează percheziții la firmele din grupul Tinmar.

Firmele aflate în atenția procurorilor sunt Tinmar Energy, Solprim, Eye Mall și Lord Energy, arată G4media.

În martie 2024, Tinmar Energy, principala companie pe care o controlează, Tinmar Energy SA, a primit din partea ANRE o amendă record, de 364 milioane lei, pentru manipularea pieței energiei, alături de alți trei furnizori.

Augustin Oancea și afacerile sale

Augustin Oancea este văzut în piață ca un om de afaceri discret din Câmpina. El controlează mare parte din piața energiei electrice, nu doar prin Tinmar Energy SA, ci și prin alte firme, mai mici, cu puțini angajați, dar cu care reușește să obțină profituri uriașe.

Augustin Oancea ocupă locul 21 în România, în TOP Forbes 2024, cu avere de peste 1,6 miliarde lei. Pe lângă furnizarea de energie electrică și gaze naturale, grupul Tinmar se ocupă și de dezvoltarea de capacități de producție energie regenerabilă, operând peste 100 MW putere instalată în parcuri fotovoltaice.

De asemenea, Tinmar se află într-un parteneriat cu societatea de stat Complexul Energetic Oltenia pentru dezvoltarea a patru parcuri solare de 280 MW şi o centrală pe gaze de 475 MW CCGT Turceni. Însă, proiectul întârzie să fie pus în aplicare.

Profituri de miliarde de lei în plină criză energetică

Tinmar Energy. Înființată în 2015, Tinmar Energy SA a ajuns rapid unul dintre cei mai mari furnizori de energie din țară. Companie cu 80 de angajați, furnizorul de energie a avut în 2022, în plină criză energetică, o cifră de afaceri record, de 9,2 miliarde de lei, în creștere cu 157% față de 2021, și un profit de 523,7 milioane lei, cu 266% mai mare decât în anul precedent.

Solprim. Potrivit datelor disponibile pe Termene.ro, cu doar un singur angajat în 2022, furnizorul de energie Solprim SRL a avut o cifră de afaceri de 770,8 milioane de lei, în creștere cu 18.346%, și un profit de 103,4 milioane lei, în creștere cu 3.298%. Acționarii firmei sunt Tinmar Energy SA cu 70% și Aderlyne Limited din Cipru cu 30%. Administratorul firmei – Augustin Oancea.

Eye Mall. O altă firmă este Eye Mall SRL, care cu trei angajați, a avut, în 2022, o cifră de afaceri de 670 milioane lei, în creștere cu 6.060%, și un profit de 54,7 milioane lei, în creștere cu 345% față de 2021. Acționarii firmei sunt Aderlyne Limited Cipru cu 99,9% și Tinmar Energy 0,001%. Augustin Oancea – administrator.

Lord Energy SRL, cu doar cinci angajați, a avut un profit de 647 milioane de lei, la o cifră de afaceri de 5,1 miliarde de lei. Cifra de afaceri a crescut în 2022 față de 2021 cu 29.053%, iar profitul cu 36.384%. În prezent este deținută în totalitate de ZETOLIA LIMITED, din Cipru, iar administrator este Paul Răzvan Boaca.

Aceste firme s-au aflat în topul furnizorilor și traderilor de energie care au profitat de criza energetică. După cum arată investigația Hotnews, au fost mai multe firme care au obținut profituri uriașe în 2022, în urma creșterii prețurilor la energie.

Din 2022 până în iunie 2025, furnizorii de energie electrică și gaze naturale au primuit compensații de la stat, prin schema de plafonare / compensare. Pentru aceste compensații, statul a cheltuit peste 6 miliarde de euro.

Amendă record în 2024

ANRE a sancționat patru furnizori / traderi de electricitate, cu amenzi record, de 537 de milioane lei, pentru manipularea pieței energiei din România.

Cei patru furnizori amendați erau Tinmar Energy, NOVA POWER & GAS, EFT Furnizare SRL și Freepoint Commodities Europe LLP.

Cea mai mare amendă a primit-o Tinmar – 363 milioane lei. Acești furnizori au fost inclusiv în atenția Agenția europeană ACER.

Punctul de vedere al grupului Tinmar: Tranzacțiile nu au depășit limitele legale

În ultimii ani, societățile din cadrul Grupului Tinmar „au făcut obiectul unor controale ample și succesive desfășurate de toate autoritățile competente din România“, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală Antifraudă Fiscală și Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), a arătat grupul Tinmar într-un punct de vedere transmis la solicitarea HotNews.

Potrivit acestuia, „toate aceste verificări s-au finalizat fără constatarea unor fapte care să depășească limitele activității economice normale și legale”.

„În mod particular, tranzacțiile la care fac referire materialele de presă au fost analizate în detaliu de către ANRE pe o perioadă de aproape un an, concluzia autorității fiind aceea că nu se reține nicio culpă sau neregularitate în sarcina societăților noastre“, susține Tinmar.

„Grupul Tinmar a manifestat întotdeauna transparență deplină și cooperare totală cu instituțiile statului, punând la dispoziția acestora toate informațiile și documentele necesare pentru clarificarea situațiilor verificate. Vom continua să procedăm la fel și de această dată, pentru ca realitatea faptelor să fie corect stabilită și reflectată public“, mai arată Tinmar.

„Considerăm că diseminarea unor informații neverificate este de natură să aducă atingere imaginii noastre și relațiilor de încredere construite de-a lungul timpului cu partenerii și instituțiile financiare”, a mai precizat Tinmar.

Reprezentanți ai companiei au ținut să precizeze pentru HotNews că sunt mai multe firme anchetate în operațiunea Jupiter.