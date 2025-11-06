Important furnizor de energie, bănuit că a păcălit statul pentru a încasa subvenții uriașe. Percheziții în mai multe locații

Polițiștii fac sute de percheziții joi dimineața pentru a destructurara niște reţele specializate în infracţiuni economico-financiare, potrivit News.ro. Prejudiciul total estimat în dosarele instrumentate, care vizează o serie de infracțiuni, depăşeşte 220 de milioane de lei.

„Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, în cadrul Operaţiunii „JUPITER 4”, în cursul zilei de astăzi, 6 noiembrie 2025, se desfăşoară 57 de acţiuni operative, în cadrul cărora au loc 304 de percheziţii domiciliare în mai multe judeţe ale ţării”, a transmis, joi, Parchetul General.

Dosarele instrumentate vizează infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, spălarea banilor, evaziune fiscală, obţinerea ilegală de fonduri, constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare, abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, bancrută frauduloasă, contrabandă calificată, deţinere sau port fără drept de arme neletale supuse autorizării, contrafacere, acces ilegal la un sistem informatic, abuz în serviciu, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals în declaraţii, fals intelectual, fals informatic, uz de fals, fals material în înscrisuri oficiale, infracţiuni privind regimul deşeurilor, executarea de activităţi miniere fără permis sau licenţă, tăiere fără drept de arbori, furt de arbori, introducere, modificare sau ştergere de date informatice în sistemul informaţional integrat pentru păduri, trafic de produse sau substanţe toxice, refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale şi infracţiuni la regimul jocurilor de noroc.

Procurorii precizează că acţiunile vizează destructurarea unor reţele specializate în infracţiuni economico-financiare şi de criminalitate, responsabile pentru un prejudiciu de 221.850.000 lei.

„Un alt obiectiv îl reprezintă întreruperea activităţilor ilicite care aduc prejudicii semnificative bugetului de stat şi afectează buna funcţionare a sectoarelor economice strategice. Cele 304 percheziţii domiciliare au, totodată, ca scop identificarea persoanelor implicate, ridicarea documentelor contabile şi a probelor relevante, precum şi oprirea derulării activităţilor infracţionale şi stoparea fluxurilor financiare ilegale. Se urmăreşte, de asemenea, instituirea de măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului creat. În egală măsură, operaţiunea contribuie la consolidarea unui mediu concurenţial echitabil şi la asigurarea transparenţei în formarea preţurilor, prin prevenirea şi sancţionarea practicilor economice ilicite care pot distorsiona corectitudinea pieţei”, au mai precizat procurorii.

Potrivit G4Media, este vorba de companii din grupul Tinmar, care se autodescrie drept „cel mai mare furnizor privat de energie din România”, controlat de omul de afaceri Augustin Oancea.

Polițiștii și procurorii fac percheziții la 4 firme care fac parte grup și la administratorii companiilor, conform G4Media. Este vorba despre Energy, Lord Energy, Solprim și Eye Mall.

Acuzațiile sunt de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare a bani, potrivit sursei citate.

Procurorii bănuiesc că firmele tranzacționau energie între ele ca să crească artificial prețul și să deconteze mai mult de la stat în cadrul schemei de plafonare-compensare.

Și Antena 3 CNN a relatat că grupul controlat de Oancea este bănuit că firmele acestuia au tranzacționat în anul 2022 energie electrică la prețuri cu un adaos mai mare pentru a încasa mai mulți bani din subvenții.

Profit record, cifră de afaceri mai mică în 2024

O analiză realizată cu ajutorul datelor platformei Termene.ro. Tinmar Energy S.A., una dintre cele mai mari companii private din sectorul energiei din România, în 2024 a înregistrat o scădere abruptă a cifrei de afaceri, dar a avut profituri record.

Cu o cifră de afaceri de 1,47 miliarde lei în 2024, traderul de energie a pierdut aproape 53% față de anul 2023, când cifra de afaceri se situa la circa 3,1 miliarde lei, potrivit datelor Termene.ro.

În același timp, compania a înregistra un profit net record de 388,23 milioane lei, o creștere de 24% față de anul precedent.

Tinmar, control de Augustin Oancea, unul dintre cei mai bogați români, cu o avere estimată de 310 milioane de euro, a avut mai multe contracte cu statul, inclusiv cu Ministerul Finațelor, ANAF, Metrorex și STB, potrivit datelor din platforma de achiziții publice analizate de G4Media.

Anul trecut, compania controlată de unul dintre cei mai mari și influenți jucători de pe piața energiei electrice și gazelor din România, a primit din partea ANRE o amendă record, de 364 milioane lei, pentru manipularea pieței energiei, alături de alți trei furnizori.