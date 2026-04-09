AUR, acuzații la adresa CNA pe tema închiderii postului Realitatea Plus. Solicitare către ambasadorul SUA

Deputatul AUR Mihail Neamțu a declarat, joi, într-un comunicat de presă, că reprezentanții Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) „vor fi invitați din nou” în Parlament, marți, pentru a da explicații cu privire la retragerea posturilor Realitatea Plus și Gold FM.

AUR susține că reprezentanții CNA au invocat „motive administrative” pentru a refuza o invitație de a se prezenta astăzi la audieri în Comisia pentru Cultură a Camerei Deputaților, condusă de Mihail Neamțu.

„Am primit același răspuns pe care noi suntem obișnuiți să-l primim, mai mult de sfidare și de nepăsare. Ei nu se pot deplasa într-o zi de joi, până aici, în Parlamentul nostru, unde am fost trimiși de către popor ca să punem aceste întrebări. Nu sunt întrebările noastre, sunt întrebările oamenilor”, a declarat Mihail Neamțu, citat în comunicatul partidului.

Parlamentarul de opoziție a acuzat conducerea CNA că are o agendă „de intimidare a vocilor suveraniste”.

„Voi face o solicitare publică către ambasadorul Statelor Unite la București. Vom scrie astăzi către noul ambasador tot ceea ce pentru noi reprezintă abuz. Tiranie și dispreț la adresa libertății pe care America, până la urmă, a îmbrățișat-o acum 250 de ani, libertatea de exprimare, libertatea de conștiință, libertatea religioasă, toate aceste forme de libertate care au fost, apropo, răstignite în Vinerea Mare, pentru că de-aia a murit Isus, pentru că nu i s-a dat dreptul să fie El însuși, adică să fie liber. Pentru că toate aceste forme de libertate sunt răstignite în România, noi vom cere asistența partenerilor noștri strategici”, a mai declarat Mihail Neamțu.

CNA a retras licența postului de televiziune Realitatea Plus pentru neplata amenzilor din 2024, controlat de omul de afaceri Maricel Păcuraru, dar și pe a postului de radio Gold FM, controlat de familia fostului politician Cozmin Gușă. Curtea de Apel București a suspendat aplicarea ambelor decizii.