AUR anunţă că nu are semnăturile necesare pentru suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a transmis marți că abia în luna februarie formațiunea va avea o situație clară a numărului de parlamentari care vor susține inițiativa de suspendare a președintelui Nicușor Dan.

Deputatul AUR Ștefăniță Avrămescu a anunțat că, în acest moment, inițiativa grupului Pace – Întâi România este susținută de 120 de parlamentari.

„În acest moment ne bazăm pe 120 de semnături, putând ajunge la aproximativ 140. Până în februarie, în cadrul discuțiilor pe care le vom avea, putem să strângem cele 155 de semnături”, a spus deputatul.

El a explicat că până în februarie vor continua întâlnirile cu restul partidelor suveraniste din Parlament și că până atunci vor încerca să convingă deputații și senatorii POT să semneze inițiativa.

„În perioada următoare vom încerca să o convingem inclusiv pe doamna Gavrilă să semneze alături de noi acest demers dar și pe alți parlamentari din arcul guvernamental”, a mai spus Avrămescu.

Anamaria Gavrilă, președinta POT, a condamnat solicitarea de suspendare a președintelui Nicușor Dan, inițiată de un grup de parlamentari, pentru care se strâng semnaturi începând de azi.

Citește și Șefa POT anunță că semnează pentru suspendarea lui Nicușor Dan cu o singură condiție

„Circulă o solicitare venită de la PACE pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Nu o semnăm, cât timp domnul Georgescu nu este lăsat să candideze”, a spus deputata, duminică seara, într-un mesaj publicat pe Facebook.

„Se încearcă înlocuirea lui Nicușor Dan cu Ilie Bolojan”, a adăugat Gavrilă.

Senatorul Ninel Peia din Grupul PACE – Întâi România a anunțat pe 21 decembrie că un grup de parlamentari intenționează să inițieze suspendarea președintelui Nicușor Dan, pe care-l acuză de imixtiuni în funcționarea justiției, ca urmare a anunțului șefului statului privind organizarea unui referendum printre magistrați.

Ce spune legea

Suspendarea președintelui României este reglementată de către articolul 95 al Constituției care stipulează că:

„(1) În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.



(2) Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă Preşedintelui.



(3) Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea Preşedintelui”.