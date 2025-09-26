AUR anunță că se retrage din alegerile parlamentare din Republica Moldova, cu două zile înainte de scrutin. Cu cât era cotat partidul în sondaje

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat vineri că se retrage din cursa electorală din Republica Moldova, unde, duminică, 28 septembrie, au loc alegeri parlamentare. Formațiunea politică nu dă un motiv concret, ci transmite printr-un comunicat că nu își dorește să fragmenteze „și mai mult votul”. În cele mai recente sondaje de opinie, AUR nu apare ca fiind printre favoriții electoratului, fiind cotați la „alții”, cu 0,2%.

AUR susține că decizia de a se retrage din cursa electorală din Republica Moldova a fost luată și pentru a „nu produce și mai multă dezbinare și a nu dezorienta publicul”: „Avem simțul datoriei împlinite”.

„Nu vrem să fim acuzați că ne-am implicat în afacerile unui alt stat, chiar dacă acel stat este al doilea stat românesc și trebuie să revină îndată acasă! Urăm succes competitorilor care respectă România și istoria neamului nostru de pe ambele maluri ale Prutului”, a transmis AUR într-un scurt comunicat de presă.

Un alt partid, apropiat de AUR, rămâne în cursă

Jurnalistul și cofondatorul proiectului European Pravda, Sergiy Sydorenko, care este expert în politica moldovenească și ucraineană, susține că AUR are un partener în partidul „Democrația Acasă”, care rămâne înscris în cursa pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova.

„Principalul partener al acestui partid (n. red.: Democrația Acasă) este partidul naționaliștilor români AUR și liderul său, cel mai popular politician din România în prezent, George Simion, care face campanie activă pentru «Democraţia Acasă”» pe TikTok și pe alte rețele sociale. Încă din august, sondajele acordau Partidului «Democraţia Acasă» aproximativ 3,5% din voturile celor care s-au decis, iar acest indicator e posibil să fi crescut de atunci”, susține Sergiy Sydorenko, într-un articol de opinie publicat pe Contributors.

„«Democraţia Acasă» este condus de un politician moldovean nu prea cunoscut (și, ca de obicei, cetățean român) Vasile Costiuc. El a devenit vizibil pe scena politică de la Chișinău abia în acest an, când Costiuc a devenit partenerul moldovean al pro-rusului Simion înainte de alegerile prezidențiale din România”, mai precizează jurnalistul.

AUR nu apare în sondajele dinainte de alegerile din Republica Moldova

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) se află pe primul loc în preferințele electoratului, arată un sondaj realizat cu mai puțin de două săptămâni înaintea scrutinului legislativ din Republica Moldova. Sondajul a fost realizat de Comunitatea WatchDog.MD și Centrul de cercetări sociologice CBS Research.

Doar trei partide ar intra în legislativul de la Chișinău la următoarele alegeri, arată sondajul dat publicității cu 12 zile înaintea alegerilor parlamentare din 20 septembrie și citat de Ziarul de Gardă.

Potrivit sondajului realizat de Comunitatea WatchDog.MD și Centrul de cercetări sociologice CBS Research, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), al președintei Maia Sandu, aflat în prezent la guvernare, este cotat cu 29,7% din voturi.

Blocul „Patriotic”, format de socialiști, comuniști, de partidul fostei bașcane a Găgăuziei, Irina Vlah, și de cel al fostului premier Vasile Tarlev, are 13,2% din voturi, potrivit aceluiași sondaj.

Analiza mai arată că în Parlament urmează să mai intre, dacă votul confirmă sondajul, doar Partidul Nostru, al omului de afaceri Renato Usatîi, acesta fiind creditat cu 7,5%.

Partidul AUR nu apare în preferințele alegătorilor, fiind inclus la categoria „alții”, cu 0,2%.