AUR este pregătit să o susțină pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei: „Cel mai probabil vom miza pe ea” / Ședință decisivă în această seară 

Conducerea AUR se reunește luni, după ora 17:00, într-o ședință la Parlament pentru a decide prin vot pe cine va susține pentru Primăria Capitalei. De la ora 19:00, Realitatea Plus, postul la care Anca Alexandrescu a moderat emisiuni până săptămâna trecută, anunță că liderul AUR, George Simion, va fi „în direct la televiziunea românilor”.

Reprezentații partidului nu au spus explicit, până în prezent, pe cine susțin la alegerile de la Primăria Capitalei, din 7 decembrie. Azi au declarat că o variantă pentru Primăria Capitalei poate fi Anca Alexandrescu, dar senatorul AUR Petrișor Peiu a spus săptămâna trecută într-o conferință de presă că sunt luate în calcul și alte variante.

Și prim-vicepreședintele partidului, Marius Lulea, a spus luni, într-o conferință de presă la Parlament, întrebat despre candidatul AUR la Primăria Bucureștiului, că „sunt mai multe opțiuni, veți afla diseară”.

Ședința AUR de luni seara a fost programată pentru ora 19:00, însă conducerea partidului s-ar putea întâlni mai devreme, conform surselor HotNews.

Ce spun membri din conducerea partidului

HotNews a vorbit cu mai multe persoane din AUR, care vor fi prezente la ședința decisivă de diseară. Niciuna nu a spus concret că Anca Alexandrescu va primi susținerea AUR, însă au admis că ea este favorită în acest moment.

„Cel mai probabil vom miza pentru doamna Anca Alexandrescu”, spunea pentru HotNews încă de duminică un membru AUR, care a dorit confidențialitate, motivând că partidul vrea să facă un anunț oficial după ședința de luni seara.

„Există și posibilitatea să nu participăm deloc la alegeri”, a spus aceeași persoană luni.

Un alt membru important admite că va fi un vot în legătură cu susținerea Ancăi Alexandrescu, dar și-a nuanțat declarația: „Să vedem însă dacă va fi un vot pentru sau un vot împotrivă”.

„Habar nu am dacă o vom susține pe Anca Alexandrescu”, a spus o altă persoană din AUR cu care HotNews a discutat.