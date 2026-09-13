AUR explică de ce a adus cu autocarele oameni din Timișoara la Oradea ca să-l susțină pe Călin Georgescu

Prezent duminică dimineață într-o piață foarte cunoscută din Oradea, fostul candidat la președinție Călin Georgescu a fost întâmpinat acolo de câteva sute susținători. O parte dintre ei au fost mobilizați de filiala AUR din Timișoara.

Anunțul s-a dat de reprezentanți AUR, pe grupul de Telegram „Călin Georgescu COMUNITATEA OFICIALĂ”.

Organizatoare a fost Patricia Mărcuț, vicepreședinta filialei AUR Timiș și consiliera senatorului AUR Ciprian Titi Stoica.

Călin Georgescu a ajuns încă de la 8.30 în Piața 100 din Oradea, vizită pe care o anunțase pe conturile sale sociale din 7 septembrie.

Fostul candidat la președinție a fost întâmpinat cu pâine și sare de sute de susținători care au scandat „Călin Georgescu este președinte”.

Urcat pe o scenă improvizată, Georgescu a spus că producătorii locali sunt sufocați și România este sărăcită, fiind redusă la o simplă piață de desfacere.

„Eu am fost și sunt într-o lucrare”

„Mi se spune că sunt în campanie electorală. Este fals. Eu am fost și sunt într-o lucrare în care nu am cerut puterea, dar v-am reamintit că a fost dintotdeauna a voastră. Voi sunteți poporul. Voi sunteți puterea”, a mai declarat Georgescu la Oradea.

O parte dintre susținătorii aflați în piața orădeană au venit cu autocarele din Timișoara, potrivit unui mesaj de mobilizare, transmis de reprezentanți AUR pe grupul de Telegram „Călin Georgescu COMUNITATEA OFICIALĂ”.

Susținătorii din Timiș au fost anunțați cu o zi înaintea evenimentului că, dacă doresc să-l vadă pe Georgescu la Oradea, pot lua un autocar care urma să plece din parcarea Modex (Timișoara) la ora 3:30 dimineața.

„Preț transport: maximum 70 lei/persoană (prețul poate scădea considerabil, în funcție de numărul de participanți înscriși). Pentru rezervarea locului, vă rugăm să o contactați pe Patricia Mărcuț”, se precizează în mesajul postat pe Telegram.

AUR: „Nu ne-a chemat domnul Călin Georgescu, nu a fost campanie electorală”

Organizatoarea menționată în mesajul de pe Telegram, Patricia Mărcuț, este vicepreședinta filialei AUR Timiș și consiliera senatorului AUR Ciprian Titi Stoica.

Contactată de HotNews, aceasta Mărcuț spune că a fost implicată în organizarea deplasării, dar că n-au fost folosiți bani din subvenția acordată de stat partidelor politice, pasagerii plătindu-și singuri biletele.

Reprezentanta AUR a declarat că deplasarea nu a avut scop electoral.

„Noi doar am răspuns apelului celor care au dorit să meargă acolo, fie că a fost membru AUR, fie simplu cetățean. Doar le-am oferit un transport. Aproximativ 100 de persoane au fost interesate. Nu ne-a chemat domnul Călin Georgescu, nu a fost campanie electorală”, a declarat Patricia Mărcuț, pentru HotNews.

Cine sunt cele care au mobilizat oamenii

Grupul de Telegram în care am descoperit mesajul Patriciei Mărcuț a fost creat de Alina Turturea în decembrie 2024. Tot ea a postat în grup anunțul de mobilizare care circula deja pe canalele de comunicare ale AUR Timiș.

Jurnaliștii de investigație de la Rise Project au scris că Turturea a fost responsabilă cu elementele vizuale folosite în campania lui Georgescu din 2024. Stabilită în Viena în urmă cu 12 ani, Alina Turturea a locuit anterior în Timișoara. Patricia Mărcuț spune că nu o cunoaște și că nu s-a coordonat cu ea în organizarea vizitei de la Oradea.

„Acela a fost un mesaj intern pentru cei din echipa noastră care doreau să participe. Nu a fost o campanie politică”, a încheiat Patricia Mărcuț.

Pe 5 septembrie, Călin Georgescu a fost în Vaslui, iar înainte la Sibiu, unde fostul candidat la președinție a vizitat și o mănăstire păstorită de un preot care, într-o discuție cu HotNews, a declarat că el crede că dosarul în care este anchetat pentru tentativă de lovitură de stat a fost fabricat.