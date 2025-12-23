AUR invită toți parlamentarii suveraniști la discuții pentru o opoziție „totală”: „Acceptăm să depășim divergențele”

AUR îşi anunţă disponibilitatea de cooperare cu forţele politice suveraniste reprezentate în Parlament exclusiv din perspectiva obiectivelor asumate în Manifestul „Opoziţie Totală – Opoziţie Naţională”, propunând în acest sens organizarea unei reuniuni comune cu toţi parlamentarii suveranişti, principalul scop fiind coordonarea acţiunilor parlamentare de opoziţie totală faţă de actuala guvernare, informează News.ro.

Un alt scop este „susţinerea moţiunilor, demersurilor constituţionale şi iniţiativelor de blocaj legitim împotriva abuzurilor de putere”.

„Alianţa pentru Unirea Românilor reafirmă astăzi angajamentul său ferm pentru o opoziţie consecventă, naţională şi responsabilă, aşa cum este definită în Manifestul „Opoziţie Totală – Opoziţie Naţională”. Chiar dacă, în urmă cu doar câteva zile, am fost ţinta unor atacuri politice, acceptăm – de dragul cauzei naţionale – să depăşim divergenţele şi să acţionăm unitar acolo unde interesul României o cere. În acest sens, AUR anunţă disponibilitatea de cooperare cu forţele politice suveraniste reprezentate în Parlament exclusiv din perspectiva obiectivelor asumate în Manifestul „Opoziţie Totală – Opoziţie Naţională””, transmite marţi formaţiunea.

AUR propune organizarea unei reuniuni comune cu toţi parlamentarii suveranişti, având ca scop: coordonarea acţiunilor parlamentare de opoziţie totală faţă de actuala guvernare; susţinerea moţiunilor, demersurilor constituţionale şi iniţiativelor de blocaj legitim împotriva abuzurilor de putere; armonizarea calendarului acţiunilor civice şi stradale, paşnice, în apărarea democraţiei, a suveranităţii şi a interesului naţional.

La finalul acestei reuniuni, Alianţa pentru Unirea Românilor va organiza, de la ora 14:00, o conferinţă de presă la nivelul P1, în faţa sălii de plen de la Camera Deputaţilor.

„Această cooperare nu presupune fuziuni, cedări identitare sau compromisuri de principii, ci reprezintă un act de responsabilitate politică într-un moment în care România are nevoie de o opoziţie unită, curajoasă şi hotărâtă. AUR rămâne fidel misiunii sale: opoziţia totală faţă de o guvernare ilegitimă şi construirea unei opoziţii naţionale în slujba românilor”, precizează formaţiunea.

Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat, pe 16 decembrie, la finalul şedinţei Consiliului Naţional de Conducere, lansarea Manifestului politic „Opoziţie totală – opoziţie naţională”, prin care partidul îşi asumă o confruntare deschisă cu guvernul Bolojan. Formaţiunea anunţă startul unei opoziţii ferme, consecventă şi fără compromisuri, cu obiectivul declarat de a provoca alegeri parlamentare anticipate