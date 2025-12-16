Alegerile anticipate, noul obiectiv al AUR. Ce prevede manifestul politic adoptat de conducerea partidului

Presedintele AUR, George Simion, sustine o conferinta de presa la Palatul Parlamentului din Bucuresti, 19 decembrie 2024. Sursa foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat, marţi seară, la finalul şedinţei Consiliului Naţional de Conducere, lansarea Manifestului politic „Opoziţie totală – opoziţie naţională”, prin care partidul îşi asumă o confruntare deschisă cu guvernul Bolojan. Formaţiunea anunţă startul unei opoziţii ferme, consecventă şi fără compromisuri, cu obiectivul declarat de a provoca alegeri parlamentare anticipate, informează News.ro.

Potrivit manifestului, AUR consideră că „România traversează o ruptură democratică gravă, în care Parlamentul este golit de rol, Guvernul conduce prin asumări repetate de răspundere, iar criza economică şi socială este amplificată de incompetenţa guvernării”.

În acest context, formaţiunea anunţă startul unei opoziţii ferme, consecventă şi fără compromisuri, cu obiectivul declarat de a provoca alegeri parlamentare anticipate.

„În perioada următoare, deputaţii şi senatorii AUR vor recurge la presiuni parlamentare directe asupra coaliţiei de guvernare. Susţinerea şi iniţierea de moţiuni simple împotriva miniştrilor, precum şi lansarea de moţiuni de cenzură împotriva Guvernului sunt instrumentele anunţate de cel mai mare partid de opoziţie”, menţionează AUR.