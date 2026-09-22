„Decalogul” AUR pentru guvernare. Răspuns în oglindă față de PSD, inclusiv „o diplomație de 360 de grade”

Parlamentarii AUR au prezentat, marți, prioritățile formațiunii, sub forma unui răspuns la cele 10 propuneri avansate anterior de PSD pentru un viitor program de guvernare.

Printre aceste măsuri se află scăderea TVA, a impozitelor pe dividende, reducerea numărului de parlamentari la 300, relansarea sectorului energetic, a agriculturii, precum și „o diplomație de 360 de grade”.

„Răspunsul AUR”

Comisiile de specialitate din cadrul AUR au organizat o conferință cu temele „Răspunsul AUR la cele 10 priorități propuse de PSD” și „PNRR și fonduri europene”, moderată de deputata Ramona-Ioana Bruynseels, informează Agerpres.

„PSD a propus un program politic bazat pe 10 priorități pentru următorii doi ani, un document intitulat «acord politic», care ar trebui să stea la baza programului de guvernare pentru următoarea perioadă. (…) Din nefericire, România a ajuns la al treilea premier desemnat, programul de guvernare încă se scrie, iar pe teren situația este din ce în ce mai grea”, a declarat ea.

„Românii ne transmit zi de zi că au nevoie de măsuri concrete, trebuie să știe ce urmează să facem. Nu mai au nevoie de planuri pe hârtie, de inventare și un audit prezentat mai mult de ochii lumii. (…) România a pornit cu un PNRR de 28,5 miliarde de euro, dar, după renegociere, a rămas la 21,4 miliarde, 7 miliarde s-au evaporat”, a mai susținut Bruynseels.

Peiu: „S-a terminat cu perioada în care PSD sau PNL aveau monopol pe politici publice”

Soluțiile prezentate de AUR nu sunt cele ale unui „Guvern din umbră” și sunt susținute de specialiști, a afirmat liderul senatorilor partidului, Petrișor Peiu.

„Ne dorim să arătăm că suntem un partid serios. (…) Vorbim despre buna guvernare. Nu aș vrea să credeți că vedeți neapărat un Guvern din umbră sau din penumbră, dar avem oameni care pot să răspundă oricăror nevoi și care răspund și nevoilor de competitivitate față de celelalte partide din România. (…) S-a terminat cu perioada în care PSD-ul sau PNL-ul aveau monopol pe elaborarea de politici publice în România”, a explicat Peiu.

„Noi oferim o alternativă la toate aceste politici publice și oferim și o alternativă și la închegarea lor într-un tot unitar. Tot ce vorbim despre România, despre programe de ieșire din criză, de dezvoltare, de guvernare, toate sunt în context european. Trăim într-un context european care s-a schimbat dramatic prin apariția acestui PNRR. (…) Noi tratăm cu mare prioritate o reformă a instituțiilor și administrativă care să conducă la un stat mult mai suplu”, a mai afirmat el.

AUR vrea guvern compus din 10 ministere

Potrivit liderului deputaților AUR, Mihai Enache, partidul are mai multe proiecte legislative privind reducerea numărului de parlamentari.

„AUR este gata să-și asume o diminuare cu 50% a agențiilor, autorităților, institutelor, administrațiilor, centrelor, regiilor, oficiilor, cu excepția școlilor, spitalelor, instituțiilor de ordine și de apărare. Este puțin dificil să considerăm serios un program de reformă a statului de la un partid care practic se confundă cu aparatul de stat din ultimii 36 de ani și este probabil principalul vinovat pentru calitatea serviciilor publice din administrația din România”, a subliniat Enache.

„În ceea ce privește arhitectura unui Guvern din care AUR ar putea să facă parte, rămânem pe aceleași poziții comunicate din 2024: Guvernul din care AUR va face parte sau pe care AUR îl va forma va fi compus din 10 ministere și va avea maxim 50 de secretari de stat. Trebuie să ieșim din logica de a forma ministere pentru a mulțumi un anumit politician, cum am avut exemple în trecut. (…) Reorganizarea administrativ-teritorială este o reformă care nu mai poate fi evitată pe termen mediu”, a continuat el.

Despre refacerea sectorului energetic și resurse au vorbit deputata Ionelia Priescu și senatorul Cristian Șipoș.

„La nivelul județului Gorj criza se simte dublu, pentru că este accentuată și de o criză socială. (…) Avem soluții. Încă din 2025, pentru că am vrut să oprim decarbonizarea, am depus un proiect prin care amânăm procesul de decarbonizare cu cinci ani. Am reușit, printr-un amendament, să stopăm procesul de decarbonizare până când capacități reale și funcționale vor fi puse în producție. Oprirea procesului de decarbonizare nu poate fi făcută dacă nu intervenim direct în Complexul Energetic Oltenia”, a explicat deputata.

Conform senatorului Cristian Șipoș, printr-o serie de măsuri „arbitrare” s-a creat un dezechilibru între cei trei factori ai energeticii – securitatea, accesibilitatea și componenta de mediu – cu accent pe cel din urmă, în detrimentul primilor doi. „Noi venim astăzi cu soluții pentru a restabili echilibrul între acești trei factori”, a spus și Cristian Șipoș, adăugând că una dintre soluții se referă la construirea de hidrocentrale cu acumulare prin pompaj.

Propunerile lui Dan Tănasă privind securitatea națională

Deputatul Dan Tanasă a prezentat trei măsuri privind domeniul securității naționale – desecretizarea contractelor, minim 50% pentru componentă națională, cu un program de reindustrializare și retehnologizare, precum și renegocierea contractelor existente.

„Trăim în țara în care un premier demis a semnat contracte de miliarde de euro, chestiune absolut inacceptabilă, fără să aibă mandatul populației, al unei guvernări, al unei majorități, fără să aibă un mandat din partea Parlamentului României. Secretizarea trebuie să română excepția, nu regula. (…) România trebuie să aibă o armată modernă, înzestrată și capabilă să lupte sustenabil”, a completat Tanasă.

Despre reindustrializare, capital productiv și finanțare pentru dezvoltare a vorbit Gabriel Pârvan, membru al Comisiei economice a AUR, iar deputatul Eduard Koler s-a referit la colectarea corectă, combaterea fraudei și disciplină financiară.

„Noi nu transformăm oamenii de afaceri și antreprenoriatul în ținte și nu avem drept scop să facem controale din ce în ce mai multe și mai dure, care să distrugă mediul de afaceri mai mult decât au făcut-o aceste guvernări triste în ultimii 20 de ani. (…) Propunerile noastre sunt clare: scăderea TVA-ului în primă fază de la 21% la 19%, mărirea pragului pentru microîntreprinderi la 500.000 de euro, cu un impozit de 1,25%, scăderea impozitului pe dividende de la aberantul 16%, în momentul de față, crescut de la 1 ianuarie de către Bolojan, la un acceptabil 8%”, a spus Koler.

Diplomația de „360 de grade”

Deputatul Cosmin Corendea, vicepreședinte al Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaților, a anunțat că una dintre propunerile AUR este revenirea la „o diplomație de 360 de grade”.

„Este foarte ușor să vii cu soluții la nimic, pentru că aceasta este politica externă de astăzi a României – nimic, uneori ușor către ridicol. Avem soluții, nu neapărat trebuie să ne legăm de ce propune PSD. (…) Ceea ce propunem noi este revenirea la o diplomație de 360 de grade și aici partidul AUR propune o axă extrem de simplă, pe care România ar trebui să o urmeze la fel de simplu, dar extrem de eficient și anume Washington – Bruxelles – Beijing. De ce lucrul acesta? Pntru că avem un partener strategic – Statele Unite, pe care îl neglijăm și implicit ne neglijează prin incapacitatea diplomaților români de a livra rezultate la Washington”, a transmis deputatul.

„Săptămâna asta domnul președinte Nicușor Dan este la Summitul Națiunilor Unite, la New York, și cea mai importantă întâlnire a dânsului este cu prim-ministrul Canadei și mai puțin cu oficiali ai Casei Albe, ceea ce este un semnal de alarmă în sine. Trebuie revizuit acest lucru și readus pe agenda proprie un subiect care ușor, ușor a început să fie uitat și anume Viza Waiver. (…) Această axă Washington – Bruxelles – Beijing este extrem de necesară și poate fi motorul care readuce diplomația românească cel puțin acolo unde i-a fost locul”, a mai spus Corendea.

Despre muncă, venituri, coeziune socială și demografie a vorbit senatoarea Niculina Stelea, despre agricultură, alimente românești, irigații și dezvoltare rurală – reprezentanții comisiei de resort din AUR, Sorin Chelmu și Silviu Chiosea, viziunea AUR despre educație, sănătate, competențe și cercetare a fost prezentată de senatorii Laurențiu Plăeșu și Cristian Vântu, iar despre infrastructură și investiții strategice a vorbit conf. dr. Valentin Ungureanu.

AUR, dispus să discute cu Grindeanu

Reprezentanții AUR sunt dispuși să se întâlnească cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, dacă acesta lansează o invitație la discuții, a precizat, mai devreme în cursul zilei de marți Petrișor Peiu, care i-a transmis președintelui social-democraților că „majoritățile se fac înainte de consultările formale de la Cotroceni”.

El a fost întrebat la Parlament cum comentează faptul că Sorin Grindeanu nu exclude o majoritate cu AUR.

„Domnul Grindeanu trebuie să înțeleagă un lucru important: majoritățile se fac înainte de consultările de la Cotroceni, în jurul unui program și în jurul unui nume de prim-ministru. Dacă ne face o invitație, ne ducem să vorbim cu domnia sa sau, mă rog, cu reprezentanții PSD. Dacă convenim împreună, e bine ca acest lucru să fie înainte de consultările formale de la Cotroceni”, a subliniat Peiu.

Liderul senatorilor AUR a menționat că se referă la discuții instituționale.

Petrișor Peiu susține că nu există discuții cu parlamentari „la bucată”: „Nu există așa ceva. Sunt povești, se laudă ei”.

Totodată, întrebat cum va vota un Guvern format în jurul lui Siegfried Mureșan, care exclude în momentul de față orice discuție cu AUR, Peiu a arătat că „nu are nicio șansă”.