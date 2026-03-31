AUR și-a lansat „Academie Politică”: membrii partidului, nevoiți să urmeze cel puțin un curs ca să candideze la o funcție / Care e prețul

George Simion și Dan Dungaciu, la conferinţa de presă organizată de Alianţa pentru Unirea Românilor, cu prilejul semnării protocolului de colaborare cu Partidul Democraţia Acasă din Republica Moldova, la Palatul Parlamentului din București, 20 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin

Partidul AUR a lansat o așa-numită Academia Politică „Titu Maiorescu”, despre care prim-vicepreședintele AUR afirmă că „nu e nici master, nici studii”, ci „o chestiune in-house”. Dan Dungaciu mai spune, în dialogul cu HotNews, că membrii AUR vor fi nevoiți să urmeze cel puțin un curs, pentru care vor fi primi câte un certificat, iar „în funcție de ele poți să candidezi mai departe la funcții în partid sau să fii pe liste”. Adică să plătească cel puțin 300 de lei.

„E vorba de, hai să zic așa, o chestiune in-house (n. red.: în interiorul partidului)”, spune Dan Dungaciu, când este întrebat de HotNews despre Academia Politică, care a fost lansată pe 30 martie.

Acadamia a fost lansată în cadrul „Institutului de Studii Politice Conservatoare Mihai Eminescu”, condus de deputatul AUR Mihail Neamțu. Potrivit jurnaliștilor de la Context.ro, este vorba despre un ONG „satelit” al AUR, prin care partidul organizează diferite evenimente, cum ar fi „Make Europe Great Again”.

Tot în 30 martie, în ziua lansării „Academiei”, a fost organizat și un prim curs, care a fost ținut de Dan Dungaciu, conform imaginilor publicate de AUR.

„Un pas mare pentru noi, un pas mic pentru politica românească. Aici gândul se trăiește și viața se gândește! Acesta este motto-ul Academiei noastre politice”, a declarat prim-vicepreședintele AUR Dan Dungaciu, citat într-un comunicat de presă.

„Acest proiect nu este doar despre educație politică, ci despre responsabilitate și reconstrucție”, mai spune acesta, în comunicat.

Potrivit AUR, prin acest proiect partidul încearcă să formeze o nouă generație de „lideri politici, pregătiți temeinic și ancorați în valorile conservatoare”.

Academia AUR – 300 de lei pentru fiecare modul

AUR precizează că „programul de formare” al Academiei se împarte în patru module:

formare politică,

instituții și administrație publică,

legislație și activitate parlamentară,

politică externă, securitate și relații internaționale

Conform site-ului Academiei AUR, înscrierea pentru fiecare modul costă 300 de lei, însă se poate aplica o reducere de 150 de lei pentru studenții care nu au depășită vârsta de 27 de ani.

Cursurile „se adresează celor care își doresc să se implice activ în viața publică sau să urmeze o carieră în domeniul politic și administrativ”, mai spune partidul. Și, spune și Dan Dungaciu, se pot înscrie și oameni care nu sunt membri de partid.

„Participanții vor beneficia de cursuri susținute de profesori și cadre didactice specializate, de acces la expertiză academică de prestigiu, oportunități de networking și de un certificat de absolvire care atestă competențele dobândite”, conform AUR.

În dialogul cu HotNews, prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungagiu, nu a putut oferi numele celor care predau.

„Profesori universitari din cadrul partidului, apropiați de partid sau, mă rog, din afara partidului. Sau oameni care au o experiență suficientă în ceea ce înseamnă instituții, funcționarea instituțiilor, legislație, pentru că vor fi și module care se vor referi la acele chestiuni mai concrete”, a spus, la nivel general, Dungaciu.

Certificat și puncte în aplicația partidului

Dan Dungaciu a explicat pentru HotNews și cât de importante devin aceste certificate în interiorul partidului.

„În funcție de ele poți să candidezi mai departe la funcții în partid sau să fii pe liste. De pildă, dacă ești consilier local sau vrei să ajungi consilier local, trebuie să ai cel puțin un singur modul absolvit, cel de specialitate și tot așa. Nu e vorba doar de certificate ca atare. Ele îți aduc și niște puncte în aplicația pe care o avem la partid. Deci e vorba de un pachet integrat, ca să zic așa”, a declarat Dan Dungaciu.

Cotizații la partid pentru locuri eligibile

În 2024, partidul AUR a fost în centrul unui scandal, după ce Ringo Dămureanu, deputat al partidului, a acuzat conducerea partidului că a condiționat participarea pe un loc eligibil la alegerile parlamentare de plata unor sume: 100.000 de lei donație pentru precampanie și până la 190.000 de lei ca împrumut pentru partid.

Marius Lulea, prim-vicepreședinte AUR la acea vreme, a declarat pentru HotNews că toți candidații au primit acest mesaj, dar nu reprezintă o condiție pentru a putea candida.

„Toți candidații au plătit, inclusiv domnul Becali”, a precizat George Simion, președintele AUR, la acea vreme.