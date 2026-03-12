Austeritatea planează la Moscova în timp ce omul lui Putin negociază cu emisarul lui Trump. Cum încearcă Kremlinul să salveze finanțele Rusiei

Guvernul rus pregătește o posibilă reducere de 10% a tuturor cheltuielilor neesențiale din bugetul pe 2026, au declarat surse pentru Reuters, dar decizia finală va depinde de sustenabilitatea creșterii prețului petrolului declanșată de războiul din Iran, în timp ce Washingtonul ia în considerare relaxarea sancțiunilor împotriva Rusiei.

Pe măsură ce războiul din Ucraina intră în al cincilea an, Rusia se confruntă cu o dublă lovitură: scăderea veniturilor bugetare din vânzările de energie și încetinirea economică, care afectează veniturile fiscale din alte sectoare ale economiei.

Guvernul intenționează să aloce mai mulți bani fondului de rezervă bugetară pentru a preveni epuizarea acestuia. Măsura ar putea fi însoțită de o reducere a cheltuielilor.

„Ministerul Finanțelor a informat agențiile care distribuie fonduri bugetare că este necesară reducerea cheltuielilor. Acum se gândesc ce să reducă”, a declarat una dintre surse, care a vorbit sub condiția anonimatului, datorită sensibilității situației.

Reducerile nu vor fi „generale”

Două dintre cele patru surse apropiate guvernului, care au acces la comunicările Ministerului Finanțelor, au menționat reducerea de 10%, în timp ce celelalte două au spus că reducerea este în discuție, fără a specifica cifra.

Ministerul Finanțelor a declarat pentru Reuters că discută cu alte ministere măsuri de prioritizare a cheltuielilor bugetare. Andrei Gangan, șeful departamentului de politică monetară al Băncii Centrale, a declarat că optimizarea cheltuielilor nu poate fi decât binevenită.

Ministerul Finanțelor a adăugat că deciziile nu vor afecta cheltuielile pentru ceea ce Rusia numește „operațiunea militară specială” din Ucraina sau obligațiile sociale față de cetățenii ruși, ci vor contribui la evitarea creșterii datoriei și la menținerea stabilității pe termen lung a finanțelor statului.

Sursele au declarat pentru Reuters că reducerile nu vor fi generale și vor ocoli cheltuielile militare sensibile din punct de vedere politic, precum și cheltuielile sensibile din punct de vedere social, cum ar fi salariile angajaților din sectorul public sau plățile sociale.

„Unele proiecte noi vor fi suspendate”

„Acest lucru se face întotdeauna prin optimizarea cheltuielilor neesențiale. Unele proiecte noi vor fi suspendate, cum ar fi construcțiile sau reparațiile drumurilor. Acestea vor fi probabil luate în considerare pentru reduceri”, a declarat o altă sursă.

Oamenii obișnuiți din Rusia au fost afectați de creșterea inflației, dar nu au simțit încă efectele negative ale încetinirii economice, provocate de ratele ridicate ale dobânzii, în timp ce reducerile cheltuielilor guvernamentale nu au provocat încă concedieri în masă.

Situația economică este agravată de sancțiunile occidentale care afectează vânzările globale de energie ale Rusiei.



În primele două luni ale anului 2026, veniturile bugetare ale Rusiei din energie s-au înjumătățit, în timp ce veniturile totale au scăzut cu 11%.

Rusia, care a trebuit să majoreze de două ori estimarea deficitului bugetar anul trecut, prevede un deficit de 1,6% din produsul intern brut în 2026.

Așteptarea în privința petrolului

Situația s-a inversat brusc după ce atacurile SUA și Israelului asupra Iranului și închiderea Strâmtorii Ormuz au dus la creșterea vertiginoasă a prețurilor petrolului, odată cu creșterea cererii de petrol rusesc, iar SUA chiar a luat în considerare ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei.

A treia sursă a afirmat că creșterea prețului petrolului nu va fi sustenabilă pe termen lung, iar situația bugetară actuală necesită reduceri de cheltuieli, indiferent de fluctuațiile pe termen scurt ale prețului petrolului. Sursele au subliniat că nu s-a luat încă nicio decizie.

„Deciziile privind amploarea reducerilor cheltuielilor nu au fost încă luate, deoarece toată lumea așteaptă să vadă cum se vor modifica prețurile petrolului ca urmare a conflictului din Iran”, a declarat a patra sursă.

Venituri consistente în plus pentru Rusia în cele două săptămâni de război

Rusia a câștigat 6 miliarde de euro în plus în două săptămâni de lupte între SUA, Israel și Iran, potrivit unei analize realizate pe 12 martie de Centrul pentru Cercetare în Domeniul Energiei și Aerului Curat (CREA), potrivit The Kyiv Independent.

Veniturile suplimentare din combustibili fosili, în valoare de 510 milioane de euro (588 milioane de dolari) pe zi, sunt suficiente pentru ca Rusia să achiziționeze 17.000 de dronele Shahed la fiecare 24 de ore, la un cost de 35.000 de dolari pe unitate, potrivit analizei realizate de CREA și publicate de organizația non-profit germană Urgewald.

În contextul în care SUA ia în considerare relaxarea sancțiunilor asupra petrolului rusesc, Urgewald avertizează că o astfel de măsură ar oferi Moscovei un „câștig financiar semnificativ”.

Putin, reuniune târzie cu guvernul

Președintele rus Vladimir Putin a ținut o reuniune târzie cu guvernul său la Kremlin privind situația bugetară din februarie, care, potrivit prim-ministrului Mihail Mișustin, a durat multe ore.

În urma acestei întâlniri, ministrul finanțelor Anton Siluanov a declarat că guvernul va reduce așa-numitul preț „de referință” al petrolului, care în prezent este de 59 de dolari, peste care veniturile din energie sunt transferate în fondul de rezervă, aliniindu-l la prețul real.

În februarie, prețul mediu al petrolului rusesc, calculat în scopuri fiscale, a fost cu 24% sub prețul „de referință”, ceea ce înseamnă că guvernul a trebuit să apeleze la Fondul Național de Avere pentru a acoperi deficitul.

Omul lui Putin, discuții cu emisarul lui Trump

În timp ce Washingtonul ia în considerare relaxarea sancțiunilor împotriva Rusiei, trimisul prezidențial rus Kirill Dmitriev, un apropiat al lui Vladimir Putin, a declarat joi că a discutat criza energetică actuală cu omologii săi americani în cadrul unei reuniuni a grupului de lucru SUA-Rusia pe probleme economice, care a avut loc în Florida.

„Astăzi, multe țări, în primul rând Statele Unite, încep să înțeleagă mai bine rolul cheie și sistemic al petrolului și gazelor rusești în asigurarea stabilității economiei globale, precum și ineficiența și natura distructivă a sancțiunilor împotriva Rusiei”, a declarat Dmitriev într-o postare pe canalul său Telegram.

Dmitriev a spus că, la instrucțiunile președintelui Vladimir Putin, a avut întâlniri în Statele Unite cu șefii grupului de lucru pentru cooperarea economică între Rusia și Statele Unite.

„Am discutat atât despre proiecte promițătoare care pot contribui la restabilirea relațiilor ruso-americane, cât și despre situația actuală de criză de pe piețele energetice globale”, a spus Dmitriev.

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat că echipele au discutat „o serie de subiecte” și au convenit să rămână în contact.

Printre ceilalți participanți s-au numărat Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, și consilierul Casei Albe, Josh Gruenbaum.