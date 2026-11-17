Australia a anunțat marți că va solicita turiștilor care dețin vize de tip „Working Holiday” să efectueze o perioadă suplimentară de muncă în zonele rurale, în contextul în care guvernul încearcă să găsească un echilibru între reducerea migrației și deficitul de forță de muncă din sectorul agricol și cel al ospitalității, relatează Reuters.

Programul australian „Working Holiday Maker” oferă o experiență devenită aproape un ritual de trecere pentru tineri din anumite țări precum Marea Britanie sau Franța, el urmând să impună de acum înainte solicitanților să efectueze patru luni de muncă în zonele rurale pentru a putea rămâne în țară și în al doilea an, față de cele trei luni solicitate în prezent.

„Persoanele care beneficiază de vize de tip Working Holiday au o contribuție importantă la economia noastră, în special în agricultură, turism și sectorul ospitalității, precum și în regiunile rurale ale Australiei”, a declarat Tony Burke, ministrul australian al afacerilor interne.

„Însă, atunci când cererea crește prea rapid, guvernul trebuie să dispună de instrumentele necesare pentru a gestiona corespunzător acest program”, a adăugat el.

Cum funcționează programul vizelor „Working Holiday” din Australia

Angajatorii din zonele rurale ale Australiei se bazează în mare măsură pe tinerii călători străini (denumiți și în documente oficiale „backpackers” – „cu rucsacul în spate”) pentru ocuparea posturilor sezoniere.

În cadrul programului destinat persoanelor cu vârste între 18 și 35 de ani, Australia acordă o viză de muncă și călătorie valabilă un an, care poate fi prelungită pentru al doilea și al treilea an, cu condiția ca beneficiarii să desfășoare activități profesionale în regiunile rurale.

Tinerii care călătoresc cu acest tip de viză lucrează, de regulă, ca bone, ospătari sau în agricultură, dar și în alte domenii din comerț și sectorul ospitalității.

În baza unei excepții convenite în 2021 de guvernele anterioare ale celor două țări, regulile privind munca în zonele rurale nu se aplică cetățenilor britanici care vin în Australia cu statut de „backpackers”. Această excepție a dus la o creștere semnificativă a numărului de britanici care sosesc în Australia și la un deficit de lucrători în regiunile rurale.

Australia a anunțat deja măsuri de restricționare a posibilității studenților străini de a-și aduce partenerii de viață și copiii pentru a-i însoți pe durata studiilor, precum și introducerea unui sistem de selecție prin tragere la sorți pentru tinerii care aplică pentru vize de tip „Working Holiday”.

Aceste măsuri vin pe fondul unei dezbateri tot mai intense în țară privind nivelul ridicat al migrației.