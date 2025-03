Australianul a cărui plasmă a salvat 2,4 milioane de bebeluși a murit la 88 de ani. Povestea „omului cu braț de aur”

Un bărbat australian a cărui plasmă conținea un anticorp rar care a ajutat la protejarea vieții a aproximativ 2,4 milioane de copii a încetat din viață la vârsta de 88 de ani, a anunțat marți Crucea Roșie locală, potrivit France Presse și Agerpres.

James Harrison era purtător al anticorpului anti-D, care ajută la combaterea bolii hemolitice a fătului și nou-născutului, în care anticorpii unor femei gravide atacă fătul.

Pe parcursul vieții sale, „Omul cu braț de aur”, așa cum era cunoscut James Harrison, a donat plasmă de 1.173 de ori, făcând posibilă realizarea de medicamente pentru 2,4 milioane de sarcini, potrivit Lifeblood, filială a Crucii Roșii australiene responsabilă de produse biologice.

Timp de 64 de ani, până la pensionarea sa în 2018, James Harrison nu a ratat nicio programare pentru donarea de plasmă, a indicat Lifeblood, al cărui CEO, Stephen Cornelissen, a salutat „moștenirea incredibilă” a donatorului.

Australia has farewelled a real-life superhero, James Harrison, also known as the ‘Man with the Golden Arm’.



James was an extraordinary person whose blood helped save 2.4 million Australian babies.@lifebloodau pic.twitter.com/uRS5CUWC8Y