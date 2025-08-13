„Australienii sunt înnebuniți după noul SUV”. Duster, la mare căutare după lansarea din Australia. Renault spune că va deschide liste de așteptare ca urmare a cererii ridicate

După succes înregistrat în Europa, Duster s-a lansat pe piața din Australia sub brandul producătorului francez Renault și se bucură de o cerere ridicată în rândul populației. Primul lot al producătorului francez Renault este așteptat să fie vândut în totalitate, spune directorul Renault Australia pentru publicația de specialitate CarsGuide, motiv pentru care se va deschide o listă de așteptare pentru 2026.

„Australienii sunt înnebuniți după noul SUV: Renault Duster 2026 va avea o listă de așteptare în Australia, pe măsură ce crește cererea pentru rivalul Suzuki Jimny și Subaru Crosstrek”, relatează publicațaia auto CarsGuide.

Această listă de așteptare vine ca urmare a deciziei producătorului francez de a intra pe piața din Australia cu o ofertă scăzută.

„Producția noastră inițială a fost limitată pur și simplu pentru că cererea pentru Duster în străinătate este extrem de mare. Este unul dintre cele mai bine vândute modele din Europa și suntem norocoși că am reușit să obținem alocarea inițială din timp. Dar nu am vrut să așteptăm până anul viitor pentru a obține o alocare mai mare”, a declarat Glen Sealey, director general al Renault Australia.

Modelul Duster este vândut în Europa sub brandul Dacia, în timp ce pe piețele externe continentului european se vinde sub brandul producătorului francez Renault care a cumpărat producătorul românesc, potrivit Motor1. În Australia, modelul este comercializat sub numele de Renault Duster.

„Clienții ne-au rugat să aducem modelul Duster în Australia. Probabil vom vinde foarte repede primul lot de Duster. De fapt, dacă reacția clienților și a dealerilor este un indiciu, bănuiesc că Duster va avea o listă de așteptare în scurt timp.

El îndeamnă clienții să aibă răbdare întrucât va fi o alocare mai mare de modele Duster începând cu 2026.

Ce modele Duster sunt vândute în Australia

În Australia, Renault Duster este disponibil doar în trei variante: Evolution 4×2 și 4×4, precum și Techno 4×2. Modelul de vârf Duster Techno 4×4 va începe să fie livrat pe piața din Australia în jurul lunii decembrie 2025. Sealey consideră că, la acel moment, lista de așteptare pentru Duster se va reduce.

„Ne-ar plăcea să credem că mai târziu în acest an sau anul viitor că vom putea satisface cererea”, a declarat Sealey.

Prețul pentru Renault Duster în Australia începe în prezent de la 31.990 dolari austraieni (17.900 euro), înainte de taxele rutiere, și poate ajunge până la 37.990 dolari (21.250 de euro).

O versiune cu motor complet hibrid este disponibilă în versiunea Dacia a acestui model pe alte piețe, dar nu este disponibilă în prezent și nu va fi comercializată în Australia în viitorul apropiat.