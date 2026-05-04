Austria expulzează trei diplomați ruși din cauza „pădurii de antene” de pe clădirile oficiale

Austria a declarat trei diplomați ruși „persona non grata” din cauza unei „păduri de antene” instalate pe acoperișurile unor clădiri diplomatice, care ar putea fi folosite pentru spionaj, a anunțat luni guvernul austriac, citat de Reuters.

Numeroase antene parabolice amplasate pe clădiri utilizate de statul rus la Viena, în special pe un complex rezidențial destinat personalului diplomatic, au atras de mult timp atenția principalului serviciu de informații interne al Austriei, care avertizează de ani de zile că acestea ar putea fi folosite pentru interceptarea comunicațiilor prin satelit ale altor state.

„Este inacceptabil ca imunitatea diplomatică să fie folosită pentru a desfășura activități de spionaj”, a declarat luni ministra austriacă de externe Beate Meinl-Reisinger.

Ea a făcut comentariul într-un comunicat în care a confirmat că cei trei diplomați au părăsit deja țara. Numărul diplomaților ruși expulzați de Austria din 2020 încoace a ajuns la 14.

Beate Meinl-Reisinger, ministra de externe a Austriei, FOTO: photonews.at, Georges Schneider / Imago Stock and People / Profimedia

Rusia amenință cu un răspuns dur la expulzarea „diplomaților” săi din Austria

ORF, societatea de radiodifuziune publică a Austriei, i-a descris pe cei trei ruși expulzați drept angajați ai ambasadei. Ministerul de Externe a precizat că relatarea ORF este corectă, însă nu a oferit detalii suplimentare.

Ambasada Rusiei la Viena nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea Reuters, însă agenția de presă rusă RIA a relatat că aceasta ar fi transmis că Moscova va reacționa dur la această decizie.

Întrebată în cadrul unei conferințe de presă de ce aceste instalații reprezintă un risc atât de mare, Sylvia Mayer, șefa principalului serviciu de informații interne a Austriei, a declarat doar că acest lucru are legătură cu dimensiunea și natura lor și nu a comentat cazul expulzărilor.

Clădirea ambasadei Rusiei din Viena, FOTO: Ronald Zak / AP / Profimedia

Capitala Austriei, considerată un „cuib” de spionaj

Viena este un important centru diplomatic care găzduiește Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), precum și organizații ale Națiunilor Unite, cum ar fi Agenția Internațională pentru Energie Atomică.

Țări mai mari, precum Rusia și Statele Unite, au adesea ambasadori separați pentru Austria, pentru OSCE și pentru organizațiile ONU, fiecare conducând o ambasadă sau o misiune distinctă.

Reuters amintește că Viena, care a fost împărțită în sectoare aliate după cel de-Al Doilea Război Mondial, are de multă vreme reputația unui „cuib de spioni”.

Prezența diplomatică numeroasă oferă oportunitatea de a plasa acolo agenți de informații sub acoperire diplomatică, acordându-le imunitate diplomatică.