Autobuz cu pasageri, izbit de o mașină la Craiova: 7 răniți / Plan Roșu activat

În accidentul petrecut vineri dimineață pe strada Brestei din Craiova sunt implicate 20 de persoane, anunță autoritățile, care au activat Planul Roşu de Intervenţie.

Impactul violent s-a produs între un autoturism și autobuzul de transport persoane. Dintre cele 20 de persoane evaluate, șapte au nevoie de îngrijiri medicale urgente, potrivit ISU Dolj.

Una dintre victime a fost găsită în stop cardio-respirator, fiind începute imediat manevrele de resuscitare, anunță sursa citată.

La fața locului intervin echipaje de pompieri şi medicale cu o autospecială de stingere, o descarcerare, 2 ambulanţe SMURD, o autospecială pentru transportul personalului şi victimelor multiple şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean.